Presentan demanda por cancelación del TPS

Tegucigalpa, Honduras.



Inmigrantes de Honduras y Nepal presentaron una demanda en contra de la decisión del Gobierno estadounidense de cesar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que les permitía vivir y trabajar en Estados Unidos, afirmando que la decisión es discriminatoria.



La demanda, presentada la noche del domingo en un tribunal federal en San Francisco, asevera que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin al TPS para esos países fue motivada por racismo.



El litigio, presentado en nombre de seis inmigrantes y dos de sus hijos nacidos en Estados Unidos, alega además que el departamento modificó los parámetros que usaba para evaluar las condiciones en esos países al determinar si los inmigrantes podían ser enviados de vuelta allá.



“Tenemos evidencias de que la administración Trump repetidamente ha denigrado a inmigrantes no blancos, no europeos, y ha modificado los términos para el otorgamiento del TPS a fin de sacar del país a esos inmigrantes no blancos, no europeos”, dijo Minju Cho, abogado de la agrupación Asian Americans Advancing Justice, en Los Ángeles.