Gabinete Económico rechaza aumento a tasas de interés

San Pedro Sula, Honduras.



El coordinador del Gabinete Económico y Embajador de Honduras en Estados Unidos, Marlon Tábora, reaccionó en redes sociales ante el anuncio de los bancos comerciales de aumentar las tasas de interés debido al aumento de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Honduras.



Tábora escribió lo siguiente: “Lamentable quienes argumentan que las tasas de interés deben subir porque subió la TPM, demostrando como siempre su ignorancia y afán de capturar rentas a como dé lugar. Lo que sí mueve las tasas es ese afán de mantener los márgenes de intermediación producto de la poca competencia”.



El coordinador del Gabinete Económico explicó con datos que entre enero de 2013 y 2015, la TPM se mantuvo en 7% con una tasa activa real de 11.35%. Entre junio de 2016 y enero de 2019, la TPM se mantuvo en 5.5% con una tasa activa real de 10.36%.



“Al ajustar y comparar las muestras, la diferencia no es significativa. En el primer período la correlación entre el margen y la tasa real con la inflación es casi inexistente o negativa 0.09 y -0.82. En el segundo período es más negativa -0.63 y -0.91 respectivamente, todo lo contrario de lo que pudiera esperarse: menor inflación menores tasas”, señaló el embajador.



Tábora explicó que lo que es evidente al medir los niveles de competencia 2013-2017, medidos por el índice de Lerner, estos se incrementan, demostrando claramente que lo que existe es una competencia monopolística que asociada con la alta concentración afecta la intermediación eficiente.



“Si en adición calculamos el estadístico H, es claro que los bancos más grandes son menos competitivos que los más pequeños, y la eficiencia en costos para producir préstamos ha decrecido significativamente en la última década, debido al claro poder de mercado de los grandes”, agregó.



“Así que seguir argumentando que las tasas suben porque la TPM subió, solo busca encontrar una justificación más para seguir manteniendo el statu quo de la búsqueda de rentas, no por el lado de la eficiencia como debería ser, sino trasladando las ineficiencias a los usuarios”, escribió.



Tábora explicó que el ajuste de la TPM no tiene como propósito subir las tasas, sino limitar los riesgos generados por las expectativas de inflación.



El coordinador del Gabinete Económico hizo una invitación a los representantes de las instituciones bancarias y pidió que no siguieran generando incertidumbre en los medios de prensa.