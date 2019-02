Cada día diagnostican un niño con cáncer en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



El diagnóstico rápido ha generado un aumento de casos de cáncer infantil. Fiebre de origen desconocido, ganglios inflamados y debilidad o fatiga, son algunos de los 12 síntomas de que un niño puede comenzar a sentir de esta enfermedad.



Las campañas han tenido resultado y los padres y pediatras están aprendiendo a detectar las señales de manera temprana, lo que está permitiendo salvar vidas. Es por ello que si un niño presenta dos o más síntomas los padres deben acudir de inmediato a un centro asistencial.



En el país se están detectando anualmente 400 nuevos casos de cáncer infantil y el más común es la leucemia linfoblástica aguda.



Casos y tratamiento



Febrero es el mes de la lucha contra el cáncer infantil y actualmente hay más de seis mil niños en tratamiento en las salas de hemato-oncología de los hospitales Mario Rivas de San Pedro Sula y Escuela de Tegucigalpa.



Debido a que los pediatras están realizando detecciones de manera temprana, los casos han aumentado, pero esto ha hecho que puedan salvarse más vidas, ya que siete de cada diez niños diagnosticados con cáncer logran sobrevivir, explicó la hemato-oncóloga pediatra del Rivas, Roxana Martínez.



La Fundación Hondureña del Niño con Cáncer provee el 80% de los medicamentos oncológicos que los menores con esta enfermedad necesitan para sus tratamientos. La especialista dijo que no se sabe con exactitud cuál es la causa para desarrollar este tipo de dolencia, pero expresó que cuanto más industrializada esté una zona más incidencia tendrá de leucemias pediátricas. “Pensamos que la contaminación ambiental juega un papel importante, probablemente también la cantidad de contaminantes en los alimentos y la disminución de las infecciones, ya que si está todo limpio y el niño no desarrolle infecciones y si aparece algo maligno el sistema de defensa no puede destruirlo”.



La especialista expresó que la leucemia linfoblástica aguda es la más común y al año se están diagnosticando 80 nuevos casos. El cirujano oncólogo de la Liga contra el Cáncer Manuel Maldonado, señaló de cada diez niños diagnosticados con cáncer siete logran salvarse. Ela Orellana, trabajadora social de la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer, informó que el próximo 16 se hará una mega colecta con el fin de recaudar fondos para la compra de medicamentos oncológicos pediátricos.