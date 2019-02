Libre y Partido Liberal están en contra de reforma a Mesas Electorales Receptoras

Tegucigalpa, Honduras.



La oposición política rechazó el proyecto de “ciudadanización” de las Mesas Electorales Receptoras (MER) porque es un modelo poco confiable en términos de transparencia, según explicaron representantes de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal.



La conformación de las juntas rectoras de los procesos electorales con personas que representan a organizaciones civiles no es la más indicada, dijo el diputado Juan Barahona, del partido Libre.



“En la mesa tienen que estar los representantes de los partidos, ¿cómo vamos a permitir que otros nos representen ahí? ¡Nunca!”, expresó el diputado de Libre, Juan Barahona. “Nuestra posición es que cada partido tenga representación en la mesa, si aún estando los partidos representados hacen fraude, no digamos al estar ausente un partido”, añadió.



Barahona dijo que su partido no confía en la sociedad civil porque esta es “apéndice del Gobierno”. Por su parte, Eduardo Martell, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dijo que su partido tampoco acepta la “ciudadanización”.



Más bien se pronunció por una “municipalización de las mesas”, de tal forma que los delegados de los partidos surjan de las mismas zonas donde se instalen los cantones.



Sin embargo, el diputado nasrallista por Choluteca, David Reyes, declaró que su fuerza política sí está de acuerdo en que personas al margen de los partidos administren los procesos electorales. “En el diálogo concluimos que sí era necesaria la ‘ciudadanización’ para acabar con el tráfico de credenciales”, expresó.



Posición. Luis Colindres, del Partido Nacional, dijo que “la ciudadanización de las mesas es una propuesta del Partido Nacional, en el sentido que puede existir una plataforma para que la escogencia de los representantes de mesas sea del mismo padrón, del mismo libro electoral y que puedan ser ya sea representantes escogidos por las fuerzas vivas de esos centros de votación o que puedan ser representantes ciudadanos sin necesariamente ser representantes de una fuerza viva”.