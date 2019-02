Congreso dice que reforma al 115 no limita acción penal del MP

“No hay intenciones de beneficiar a diputados” El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró ayer que la Ley de Administración Pública no regula las actuaciones del Poder Legislativo, sino a los organismos del Poder Ejecutivo y entes colegiados. Por lo tanto, aclaró Zambrano, la reforma a la ley no tiene como objetivo beneficiar a diputados. Lamentamos que compañeros conocedores de la ley y hasta abogados, afirmen que esta reforma vaya dirigida para beneficiar a diputados, subrayó el representante por Valle. Enfatizó que la reforma está orientada a que el TSC fiscalice y audite aquellos diferentes entes colegiales, cuyas juntas directivas están integradas no solo por funcionarios públicos.