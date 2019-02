Taxistas de colonia Luisiana protestan por el decomiso de 15 unidades

San Pedro Sula, Cortés.

Unos 90 conductores de taxi del sector Luisiana protestaron la mañana de este jueves porque aducen, los multan "sin justificación" y no los dejan operar.

De momento se mantiene el conflicto entre los taxistas y autoridades de la Alcaldía de San Pedro Sula, ya que al menos 15 de sus unidades han sido decomisadas por supuestamente estacionarse mal.

"Queremos que nos dejen trabajar, nos andan molestando, por ahora no hay solución porque el director vial, Dieter Quiroz, no ha venido y como funcionario que está al frente, debe llegar y responder', dijo de una forma acalorada, uno de los manifestantes.

Los taxistas puntualizaron que la protesta continuará si no les dan una respuesta, incluso que podrían llegar a una paro general de transporte, puesto que falta la incorporacion de otras rutas.

Según dieron a conocer los motoristas, se trata de multas de 500 lempiras y lo peor es que de momento no hay firmas para que les entreguen sus vehículos.

Los taxistas amenazan con paro general si nos les devuelven sus unidades de transporte.

El director de Vialidad de la comuna sampedrana, Dieter Quiroz, manifestó que "no es coherente lo que ellos dicen, puesto que en el Plan de Arbitrios, artículo 280, al cual nos regimos, el transporte tiene distintas modalidades de trabajo".

Quiroz enfatizó que ellos están para contribuir al ordenamiento vial y sacarle provecho a las obras de infraestructura, pero no sirve de nada señalizar y ampliar las calles, cuando los taxistas se estacionan de manera equivocada.

"En el Plan de Arbitrios dice que si se comete una infracción, hay que sancionar, ellos están irrespetando e insultando", agregó el director de transporte municipal.

Sobre el por qué no se ha firmado la autorizacion de salida de las unidades, Quiroz comentó que ayer miércoles se los iban a entregar, pero que finalmente no se pudo porque tuvo que reunirse con ejecutivos del Banco Mundial (BM) y consultores del Plan Maestro.

"Me sosprende que ellos salgan con eso ahora, nadie los manda a cometer infracciones, no me pueden sacar carrera para que yo firme los permisos, deben entender que no tuve tiempo", pronunció el funcionario público.



Director de Vialidad de la Alcaldía de San Pedro Sula, Dieter Quiroz (imagen de archivo)

De momento se han decomisdo 15 taxis, los cuales se encuentran en los predios de la Policía Municipal, dependencia que requiere el recibo que comprueba el pago de la multa y el permiso de salida.

El oficial de Vialidad hizo un llamado para que los transportistas hagan una comisión, se acerquen a las oficinas y puedan llegar a un acuerdo para firmar los permisos y así tener las unidades hoy mismo.