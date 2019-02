Mujer que dejó a su hija dentro de carro para irse de fiesta pierde custodia

San Pedro Sula, Honduras.

La Fiscalía de la Niñez y la Dirección Nacional de la Niñez, Adolecencia y Familia (Dinaf) decidieron darle la custodia provisional al papá de la menor que fue encontrada dentro de un vehículo, luego de que su madre la dejó para irse de fiesta. El hecho ocurrió en la colonia Villa Olímpica de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

"Yo tendré la niña por un tiempo, mientras ella deja esa vida, la tuve en hogar durante siete años y decidió irse hace tres años cuando la niña tenía unos cuatro meses", dijo Fredy Lemus, padre de la niña.

La expareja de Heidy Marieli Rodríguez asegura que varias veces le pidió la niña, "he estado hablando con ella, la he aconsejado que deje esa vida, y llorando me prometió que buscará ayuda psicológica. Mi mamá cuidará la niña, le doy gracias a Dios y a la Policía que no le pasó nada".

Luego de haber sido arrestada el pasado martes, Rodríguez fue dejada en libertad por las autoridades.

La niña lloraba

La mujer, quien es comerciante, fue detenida supuestamente en estado de ebriedad luego de que los vecinos alertaron al 911 que escuchaban llantos que venían de un carro, al llegar vieron a la niña de tres años que había sido dejado por su mamá.

La Policía informó que la pequeña fue rescatada por unos agentes en la colonia Villa Olímpica a eso de las 2:00 am en la cabina de un vehículo tipo pick-up.



En la relación de hechos dada a conocer por las autoridades se establece que mientras la mamá se divertía en una fiesta en compañía de un amigo, la menor estaba en el carro.



Los agentes rescataron a la menor y conforme a la ley se informó a las autoridades de la Fiscalía de turno del hecho luego que la pequeña fuera llevada a las instalaciones de la Primera Estación de la Policía.



Horas más tarde se presentó a las instalaciones policiales la mamá de la niña a reclamarla. Iba en estado de ebriedad.



La comerciante fue detenida bajo el cargo de maltrato por transgresión en perjuicio de su hija de dos años, pero luego fue liberada.



La mujer, al notificarle que no le iban a entregar a su hija y que estaba detenida, hizo un berrinche y se tiró en el suelo del patio de la estación policial.



No fue por maldad. Heidy Marieli Rodríguez dijo que no dejó a su hija dentro del vehículo por maldad, sino que fue una actitud de inmadurez.



La detenida dijo que el papá de la menor murió hace poco tiempo y que ella se dedica al comercio.