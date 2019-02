Miles de turistas llegan a Trujillo a bordo del lujoso Rotterdam   

Trujillo, Honduras.



Llegó al puerto de Banana Coast Port, Trujillo, el penúltimo crucero de la temporada. Se trata del Rotterdam de la Holland American Cruise Line.

La hora en que ancló fue las 7:00 am transportando 1,360 turistas abordo y 595 miembros de la tripulación, para hacer un total de 1,955 visitantes.

La embarcación retomará su viaje a las 5:00 pm. Según el plan de navegación, el Rotterdam llegó de Tampa, Florida y zarpará de Trujillo hacia Belice.

LEA: Más de 200 turistas llegan a Trujillo a bordo del Silver Wind

Según Hernán Batres, Gerente de Puerto, “este es un momento muy importante para Trujillo y Honduras ya que observamos mucho interés de los extranjeros en adquirir los diferentes productos artesanales y eso significa generación de divisas para nuestra endeble economía local y nacional”.

El crucero proviene de Florida, EEUU.

Los cruceristas escogieron visitar lugares como Campo del Mar, Laguna de Guaimoreto, Centro histórico de la ciudad, Fortaleza de Santa Bárbara,Cementerio Antiguo, Playa municipal entre otros.

El Rotterdam es el penúltimo crucero de la temporada. Se está a la espera del Vision of the Seas para el 12 de febrero, el cual transportaría unos 2,000 turistas. El Vision of The Seas es parte de la Royal Caribbean International.