Los liberales celebran “partidos” sus 128 años

Tegucigalpa, Honduras

Con alboradas, caminatas, arreglos florales y carnavales, simpatizantes del Partido Liberal festejaron los 128 años de fundación de ese instituto político.

La celebración se dio en uno de los momentos más difíciles del liberalismo, ya que en los últimos meses se ha desatado una lucha de poderes en su dirigencia central.

La unidad del Partido Liberal se puso de manifiesto ayer, pero en bandos separados.

El histórico partido, organizado en 1891 por Policarpo Bonilla como seguimiento a la base ideológica de Céleo Arias, cumplió un aniversario más bajo un ambiente de división, de críticas y de declaraciones con mensajes de unidad, que solo se quedan en teoría porque en la práctica demuestran otra cosa.

En horas de la mañana, las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), encabezadas por Luis Zelaya, colocaron ofrendas en los monumentos erigidos en memoria de los líderes históricos Marco Aurelio Soto, Céleo Arias, Policarpo Bonilla, Ángel Zúñiga Huete, Visitación Padilla, Modesto Rodas Alvarado, Ramón Villeda Morales, Dolores Reina y Carlos Roberto Reina.

Posteriormente, la autoridad partidaria sostuvo una reunión en público con la presencia de dirigentes departamentales, diputados, alcaldes y miembros de la guardia permanente que le son afines y apoyan la política de renovación impulsada por Zelaya. La invitación al evento fue abierta, pero los diputados que conforman la bancada disidente, liderados por Mario Segura, prefirieron ir a colocar sus ofrendas florales por la tarde, ya cuando las autoridades del CCEPL se habían ido. Segura y Juan Carlos Elvir informaron que no se reunieron con ninguna autoridad del partido.

Por la noche, el CCEPL le hizo un reconocimiento especial a veteranos dirigentes del instituto político que se han destacado en las luchas liberales.

En ciudades como El Progreso, la fiesta comenzó a las 4:00 am con una alborada encabezada por el alcalde Alexander López y el ex presidente de Honduras Roberto Micheletti Baín. La quema de pólvora y música de banda culminó a las 6:00 am en la sede liberal frente a la vivienda del expresidente interino.

Luego continuó con varios actos hasta las 10:00 am cuando comenzó una caminata hacia el cementerio general de esta ciudad.

En ese lugar se realizó una concentración con el mensaje alusivo de los líderes del liberalismo de Yoro.

Tanto Micheletti como López y otros dirigentes se dirigieron a la tumba en donde se encuentran sepultados los restos de 15 ciudadanos que fueron asesinados en el siglo pasado por su ideología rojo blanco rojo.