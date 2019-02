Toño Rivera sugiere una consulta popular sobre la reelección

Tegucigalpa, Honduras.



Uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional de Honduras, Antonio Rivera Callejas, sugirió este domingo que se debería hacer una consulta popular para preguntarle al pueblo sobre la reelección presidencial en el país.



Rivera Callejas dijo a periodistas que será difícil aprobar en el Parlamento una reforma para limitar la reelección, ya que se requiere mayoría calificada, 86 votos de los 128 diputados que integran el Parlamento, en el que el Partido Nacional tiene solo 61 escaños.



"En el Congreso (Parlamento) no tenemos los votos suficientes, pero vía consulta popular al pueblo sí se puede regular (la reelección) todavía", subrayó Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional (en el poder).

Los diputados pueden crear un plebiscito referéndum y preguntarle al pueblo "¿quiere reelección por un período o indefinida?", señaló el diputado luego de asistir a una misa conmemorativa del 272 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa, patrona de Honduras.



El diputado oficialista Walter Chávez presentó el miércoles un proyecto de decreto para limitar a un período la reelección presidencial, el tercero de este tipo.



Los otros dos proyectos de ley fueron enviados en 2017 y 2018, por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue reelegido en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017.



Hernández se convirtió en 2017 en el primer gobernante de Honduras en ser reelegido en el cargo, en unos cuestionados y reñidos comicios, cuyos resultados no reconoce Salvador Nasralla, quien fue candidato presidencial de la otrora Alianza de Oposición contra la Dictadura, aduciendo que hubo "fraude".



La Constitución de Honduras, que data de 1982, no permitía la reelección bajo ninguna modalidad, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 2015, dejó abierta esa posibilidad, que es rechazada por la oposición política.



Los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), que lidera el expresidente hondureño Manuel Zelaya, y el Liberal han expresado en varias ocasiones que no apoyarán el proyecto para limitar la reelección presidencial.