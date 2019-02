Condiciones estables y pocas lluvias se esperan para este fin de semana

San Pedro Sula, Honduras.

Lluvias escasas para las regiones occidental, oriental, insular y condiciones secas y estables en las regiones sur y norte del país, pronostica el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) para este fin de semana.

Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos, informó que a pesar que en Estados Unidos y Canadá se está experimentando una de las olas de frío más extremas de la historia, la cual ha dejado temperaturas de menos 45 grados centígrados en la región alta del medio oeste de Estados Unidos y al menos 12 personas muertas, este fenómeno no representa una amenaza para el país, ni tocará la región centroamericana, ya que, de acuerdo con los pronósticos, para los próximos días y la otra semana no se esperan lluvias fuertes ni frentes fríos .

La región del valle de Sula experimentará temperaturas máximas de 31 grados centígrados, mientras que en la zona centro se esperan máximas de 28 grados.

En cuanto a la región occidental, las temperaturas serán de 31 grados, en la zona oriental se espera que el termómetro marque los 30 grados. Las temperaturas máximas en la región insular, la cual comprende las Islas de Bahía, no pasarán de los 28 grados; no así en la región sur donde las temperaturas máximas serán de 37 grados.

Ochoa agregó que, aunque ya se comienza a experimentar condiciones estables y secas en gran parte del país, esto no es un indicador de que ya está a punto de iniciar la temporada de verano porque esta se prevé que inicie en los primeros días de marzo y finalice en los primeros días de mayo.

El Centro de Predicciones Climáticas (CPC) anuncia que existe una gran posibilidad de que se registre un nuevo fenómeno del Niño en el mes de marzo, el cual sería devastador para el sector productivo del país, en especial para el Corredor Seco por lo que desde ya las autoridades comenzaron a crear un plan de contingencias para brindar asistencia preventiva.