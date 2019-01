Coprisao: “Cargamento de café no salió contaminado de Honduras”

San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (Dara) bajo la coordinación de la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio (Coprisao) emitió un comunicado donde asegura que el contenedor con cargamento de café enviado a Europa a finales de 2018 e incautado ayer en Italia, no estaba contaminado antes de salir de Honduras.

Eny Bautista, comisionada de la Coprisao, en conferencia de prensa leyó el informe donde señaló que “el contenedor que se transportaba en la embarcación AS PALINA el pasado 23 de diciembre de 2018 a las 4:00 am, NO presentó indicios de contaminación en su contenido”.

Además que siguiendo los controles y estándares de seguridad que establece la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Iniciativa de Contenedor Seguros de Naciones Unidas y el proyecto de Mega Puertos del Gobierno de los Estados Unidos de América, autorizó el despacho aduanero del contenedor a España como destino final.

Bautista reiteró que los controles que se manejan dentro de Puerto Cortés y en sistemas aduaneros nos acreditan como un Puerto Seguro, cumpliendo los estándares de seguridad y control de primer nivel.

Control

La Dara certificó que el cargamento original de café fue sometido a los controles aduaneros y revisiones no intrusivas de Rayos Gamma para verificar su contenido. Existe evidencia de que el cargamento original NO presentó indicios de mercancías diferentes.

Las imágenes de escaneo confirman que las mismas son homogéneas y no presentan indicios de cuerpos extraños.

Rumbo

Según el sistema de fuentes abiertas de trazabilidad de contenedores del programa de Contenedores Seguros de las Naciones Unidas, la embarcación llegó el 26 de diciembre a las 11:17 de la noche al Puerto de Moín, Costa Rica, donde se realizó un transbordo de carga a una nueva embarcación, permaneciendo ahí más de 24 horas.

La nueva embarcación salió el 28 de diciembre a las 2:15 de la madrugada con rumbo al Puerto de Turbo en Cartagena, Colombia, a donde llegó el día 29 de diciembre y posteriormente salió a Europa.

El video compartido por la policía italiana muestra que los 23 bultos adicionales que contenían supuesta droga estaban sobre los sacos de café. Investigaciones determinarán en qué punto de la cadena de exportación se introdujo el alucinógeno.

La Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) afirmó anoche en un comunicado que el contenedor con café salió sin droga de Honduras.