Más de 2,300 pacientes esperan por cirugías en el hospital Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras

En la base de datos quirúrgica del hospital Mario Rivas hay 5,094 pacientes, de los cuales durante al año pasado fueron operados 2,699 lo que representa el 53%, pero aún están a la espera de una cirugía 2,394 enfermos.

Las autoridades del centro asistencial han emprendido una campaña para localizar a las personas que están en la lista de las cirugías para que acudan y puedan ser operados, ya que esto representa una mora para el sanatorio.

Lili Brizuela, jefa de la unidad de Gestión Quirúrgica del Rivas, dijo que esa cantidad de pacientes que faltan por operar, representa una mora quirúrgica del 47%, es por ello que hizo el llamado para que las personas que acudieron al centro asistencial y se les programó su cirugía electiva, se presenten para conocer si están en la lista debido a que no responden cuando se les llama por teléfono.

“Hay algunos pacientes que no dejan números de teléfonos ni direcciones para ver si ellos nos pueden llamar para verificar y programarles las cirugías”, dijo Brizuela.

Las autoridades hacen el llamado para que se aboquen al hospital para corroborar si están en la lista para ser operados, debido a que muchos han cambiado el número telefónico que dejaron y no responden las llamadas.

“Algunas veces dan datos ficticios, no dan la dirección completa donde viven y proporcionan números equivocados y cuando llamamos nos dicen que ahí no vive o que no es la persona a la que llamamos, por eso se nos incrementa la mora porque no podemos localizar al paciente y tampoco podemos sacarlo de la base de datos”, expresó Brizuela.

Dijo que a la espera de una cirugía hay pacientes de varias áreas, entre ellas ortopedia, urología, oftalmología, cirugía general y pediatría.

“La mayoría de pacientes que están en lista de espera son los de cirugía general con un número de 1,806”, informó.

En el centro asistencial son intervenidos quirúrgicamente 48 pacientes al día, según lo informado por Julia Sánchez, portavoz del Rivas.

Apoyo. Con el fin de disminuir la mora quirúrgica en el principal hospital de la zona noroccidental, desde hace tres semanas un grupo de médicos de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos realiza cirugías de hernias, apéndice y vesículas.

El doctor Guillermo Sáenz, coordinador de la brigada, dijo que también están realizando cirugías a personas que ingresan con traumas, ya sea por accidentes vehiculares o por violencia con arma blanca o de fuego.

Los cirujanos ya han realizado unas 80 operaciones porque al día se efectúan entre tres y cuatro. Estas operaciones las programan por la tarde, de 2:00 pm a 10:00 pm. También en el Hospital Militar hoy culmina la brigada de cirugías ortopédicas que se realizó a pacientes que llevaban varios meses esperando en el Mario Rivas.