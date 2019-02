Clemente Aguirre, el hondureño que se salvó del corredor de la muerte, demandará a EEUU

Fort Lauderdale, Estados Unidos

El hondureño Clemente Javier Aguirre Jarquín, quien tras 14 años preso, condenado a muerte, demostró su inocencia, pide indemnización conforme a una ley de Florida, Estados Unidos, que otorga dinero para las personas que fueron encarceladas injustamente.

El hondureño fue liberado el año pasado después de pasar más de una década en el corredor de la muerte acusado por los crímenes contra Cheryl Williams (de 47 años) y Carol Bareis (de 68) en el condado de Seminole, al norte de Florida.

Según el diario Orlando Sentinel, los abogados de Clemente Aguirre (de 38) presentaron la semana pasada una petición en el condado de Seminole, pidiéndole a un juez que lo reconociera como una persona injustamente encarcelada.

El tribunal superior del estado anuló su condena en 2016 después de que surgieran nuevas pruebas, incluidas las confesiones de Samantha Williams, la hija de Cheryl Williams y la nieta de Bareis. Pruebas de ADN no probadas previamente indicaban que se había encontrado sangre de Samantha en la escena, mientras que de Aguirre Jarquín no había.

El hondureño que había llegado a Estados Unidos de manera ilegal un año antes de los acontecimientos del 16 de junio de 2004, juraba por su vida que no asesinó a la madre ni a la hija de esta. Aguirre, quien en ese entonces tenía 24 años, fue el único testigo en su defensa durante el juicio de una semana, repitiendo su afirmación de que tropezó con los cadáveres mientras buscaba cerveza.

El jurado no le creyó y el 28 de febrero de 2006 fue declarado culpable de los asesinatos de Williams y Bareis, junto con un cargo de robo.

La decisión de los fiscales de retirar los cargos contra el hondureño se produjo años después de que el testimonio de un testigo arrojara dudas sobre la coartada de Samantha Williams para la noche de los asesinatos.

El hondureño Clemente Aguirre después de que se demostrara su inocencia tiene una vida normal junto a su familia, según sus posteos en Facebook.



Su nueva vida

A pesar de haber pasado diez años en el corredor de la muerte, el hondureño no pierde su positivismo y en su Facebook publica mensajes cristianos, inspirando a sus seguidores a no alejarse de Dios, pese a las circunstancias por las que estén pasando. Los posteos están en inglés y uno de ellos dice: “Creo que, además de la familia, los amigos son tan importantes, más que el agua o los alimentos... con muchos problemas, el dolor, la depresión, puede que piensen que este tipo está loco, ¿cómo va a decir que fue bendecido? Les digo que, por lo que he pasado, he encontrado amigos maravillosos en todo el mundo y los que obtuve antes de quedarme allí a través del dolor. Dios me bendijo con amigos maravillosos. Por eso, si me lo permiten, les aconsejo, cuando hablen con sus amigos, siempre diles lo mucho que significan para ti, porque si miras bien adentro, sabrás cuánta suerte y bendición tienes por tenerlos, Dios los bendiga a todos”.

Clave Injustamente pasó 14 años en una cárcel Clemente Aguirre fue condenado a muerte por los asesinatos a puñaladas de dos vecinas suyas en 2004 en Florida. Pasó los siguientes 14 años en prisión, hasta que se demostró su inocencia.

Aguirre también sube a su red social fotos de comida y de su madre. Vive en una comunidad para personas encarceladas injustamente en Tampa, mientras busca asilo.

El acta de compensación de víctimas de encarcelamiento injustificado, aprobada por Florida en 2008, proporciona 50,000 dólares por cada año de encarcelamiento para quienes hayan sido encarcelados injustamente. Aguirre pasó 2 años en la cárcel del condado de Seminole antes de su primer juicio, 10 años en el corredor de la muerte en una prisión estatal después de su condena, otros 2 años en la cárcel del condado mientras esperaba su segundo juicio. Si se determina que es elegible, tendría derecho a $700,000 (unos L17 millones).

Una cláusula en el acto conocido como la “Provisión de Manos Limpias” impide que aquellos que han sido condenados por ciertos delitos graves antes de su encarcelamiento injusto puedan recibir una indemnización. Eso no se aplicaría a Aguirre, quien no tenía antecedentes penales antes de ser acusado de los asesinatos en 2004.

La Oficina del Fiscal del Estado de Seminole-Braward tiene hasta mediados de febrero para responder a la petición y puede aceptar el reclamo de condena errónea o impugnarlo. Si se acepta el reclamo, se enviará a un juez para que lo certifique. Si se impugna, el juez revisará la petición para tomar una determinación, dice la ley.