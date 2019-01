Colegios no cerrarán jornada nocturna pese a baja matrícula

San Pedro Sula, Honduras

En los últimos cinco años la matrícula en la jornada nocturna en San Pedro Sula disminuyó debido a la inseguridad, falta de transporte y poco empleo, indicaron autoridades de la Dirección Departamental de Educación.

En 2018 El José Trinidad Reyes tenía una matrícula de 459 alumnos, este año esperan mantener esa cantidad, indicó el director.

Durante ese tiempo, dos de los seis colegios gubernamentales que daban clases en la noche cerraron la jornada por falta de alumnos.

El último en hacerlo fue el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae). Según las autoridades de ese centro, en 2018 se inscribieron apenas 22 alumnos para esa jornada.

El Instituto José Trinidad Reyes (JTR) inició el cierre del tercer ciclo (séptimo, octavo y noveno grado) en esa jornada desde 2016 hasta 2018.

Recurso

Ante eso, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos presentó un amparo a favor de los estudiantes de la jornada nocturna del Instituto. El recurso se interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso de San Pedro Sula para que se declare sin valor y efecto la resolución dictada por el director del centro educativo y por las autoridades de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, mediante la cual declaran el cierre de la jornada.

Higinio Alvarez, subdirector de la jornada nocturna del JTR, manifestó que los docentes apoyan para que se reabrá la jornada. “Cuando los alumnos se tomaron el centro en 2018, una de las condiciones para entregar el colegio fue que se reabriera el ciclo básico y hasta se firmó una acta, pero hasta ahora no se ha cumplido”, apuntó.

Álvarez agregó que hay más de 30 alumnos interesados en entrar al ciclo básico, por lo que es necesario que se vuelva abrir.

Por su parte, José Antonio Carballo, director del colegio indicó que la jornada en ese ciclo cerró porque muchos alumnos se fueron para la modalidad a distancia y otros no lograban aprobar el curso. “La jornada cerró porque cada año se matriculaban los mismos y no lograban pasar el año”, dijo Carballo.

Sin embargo, el director está a la espera de la resolución que emita el juez en cuanto al tema.

Matrícula

La cantidad de alumnos en la modalidad nocturna en los cuatro institutos que la sirven ha ido a la baja: en 2017 la matrícula fue de 1,425; para 2018 se reportaron unos 1,400 estudiantes y, de acuerdo a las proyecciones, este año esperan que la cantidad sea menor. No obstante, pese a la baja matrícula, las autoridades aseguran que no cerrarán la jornada.

Para saber En San Pedro Sula los colegios que brindan la jornada nocturna son:

-José Trinidad Reyes

-Instituto nocturno Julio Reyes Caballero

-Instituto nocturno Cabañas

-Instituto José Castro López

René Carballo, coordinador de educación media, manifestó que no se busca cerrar una jornada. “La visión del director de la Departamental, Milton Ayala, es dar cobertura a todos los niveles, en ningún momento se puede considerar cerrar la jornada o cancelar una modalidad”, expresó. Silvia Hernández, directora del Julio Reyes Caballero, centro que sirve clases en la noche, indicó que esperan este año mantener la matrícula de unos 300 alumnos, “la jornada nocturna es una alternativa para las personas que trabajan y los padres no quieren que desaparezca”, dijo. Agregó que hay demanda, pero por la inseguridad, muchos alumnos no ingresan.