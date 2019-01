PGR recomendó subastar toda la madera de Patuca III

“No hemos sacado ni una ramita de Patuca”: Briceño Héctor Briceño, propietario de la constructora Briceño y Asociados, responsable de la limpieza de Patuca III, aseguró ayer que los atrasos obedecen a otros factores que no son atribuibles a su compañía y negó vehementemente que haya sacado “una sola ramita” del referido proyecto. El empresario salió en defensa del contrato adjudicado a su compañía y recordó que el mismo fue concedido mediante una licitación pública en la que participaron cinco empresas y en la que ellos presentaron la oferta más baja, que consistió en L67 millones de los L88 millones que era el precio base. Reconoció que ha habido atrasos en la operatividad del proyecto hidroeléctrico, pero adujo que estos obedecieron a diversos factores, como las lluvias que imperan en la zona, la inaccesibilidad a los terrenos y al hecho de que muchos pobladores no han llegado a un arreglo con el Estado y no permiten que se haga la limpieza de sus predios, mientras no se les pague la respectiva indemnización.. También apuntó que no se han podido terminar las carreteras y puentes adicionales que se necesitan para habilitar el paso de las comunidades que quedan aguas arriba de la represa y que de procederse al llenado sin terminar estas obras, estas quedarían incomunicadas. Briceño responsabilizó a la exdirectora de la Ueper Claudia Aguilar de estar detrás de una campaña en su contra y de no haber planificado con tiempo la limpieza y la construcción de las obras alternas para echar a operar a Patuca III. Aseguró que los trabajos de limpieza han avanzado en un 55 y 60% y argumentó que ellos plantearon a las autoridades de la Enee que el trabajo de corte y salvamento de la madera llevaría como mínimo entre 10 y 12 meses, porque se trata de una vasta zona de bosque calculada en más de 5,800 hectáreas. Aseguró que solo el permiso del ICF para iniciar el corte les llevó más de 60 días. Por otro lado, el ejecutivo negó que su empresa se esté aprovechando del recurso forestal que se extrae de la zona y explicó que la mayor parte de la madera se está colocando en centros de acopio para que el Estado disponga de ella como mejor convenga. “Yo no he sacado ni una ramita de Patuca, toda la madera está ahí”, enfatizó.