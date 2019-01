Con cheques sin fondos estafan a los vendedores de carros

San Pedro Sula, Honduras

Ángel Benítez tiene más de 20 años de dedicarse a la compra y venta de carros. Por su gran experiencia ha realizado muchas ventas, pero hace varias semanas fue víctima de una estafa en la venta de un vehículo.

120 son las denuncias que ha recibido la Dirección Policial de Investigaciones referente a estafas realizadas por personas pertenecientes a organizaciones criminales. que ha recibido la Dirección Policial de Investigaciones referente a estafas realizadas por personas pertenecientes a organizaciones criminales.

Todo sucedió hace dos semanas cuando, con toda normalidad anunció por redes sociales que vendía un vehículo. Rápidamente fue contactado por una persona interesada, por lo que de inmediato comenzaron a regatear el precio, hasta que después de una semana de negociaciones, fijaron el precio del automotor en 160,000 lempiras.

Los dos hombres quedaron de acuerdo que la forma de pago sería por medio de un depósito bancario debido a la inseguridad que impera en la ciudad.

El comprador hizo el depósito en la cuenta de Benítez por medio de un cheque; después le mostró el comprobante de la transacción como muestra de fe, por lo que seguidamente Benítez le entregó el carro al comprador.

Parecía que la venta había ocurrido con normalidad, pero cuatro días después, Benítez quería retirar dinero para comprar un vehículo, pero para su sorpresa, el banco le notificó que su cuenta no contaba con fondos suficientes, ya que el cheque con el que le habían pagado la última venta no tenía fondos.

Inmediatamente, Benítez llamó por teléfono a la persona a la que le había vendido el vehículo, pero esta nunca atendió la llamada. Desesperado, Benítez se dirigió al sector conocido como La Esquina Caliente, que está en la segunda calle del barrio Concepción a tratar de averiguar si conocían al comprador de su carro, y varios vendedores le notificaron que dos días atrás esa persona, la cual pertenece a una estructura criminal, ya andaba ofreciendo el carro, pero que ese día nadie quiso comprarlo. En ese momento, un amigo lo contactó y le dijo que conocía al supuesto comprador, al cual llamó y le suplicó que le entregara el carro. El estafador le dijo que si no le reembolsaba 30 mil lempiras no se lo entregaría, Benítez al no tener alternativa y por miedo a represalias no le quedó más remedio que entregar el dinero.

Así como Benítez, son varias las personas que han sido víctimas de estafadores pertenecientes a estructuras criminales que operan a sus anchas en varias ciudades del país.

Este delito mantiene en alerta a las autoridades de la

Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Marlon Miranda, vocero de la Policía, dice que solo en los últimos dos meses se han recibido al menos 10 denuncias de personas que han sido afectadas por este delito.

Forma de operar

“En el proceso de estafa trabajan tres personas, la primera se encarga de realizar la llamada, ésta nunca es vista por la víctima; otra hace el depósito bancario y por último otra va a recoger el vehículo”, por lo que resulta difícil saber quién es la mente principal de la operación”. El vocero contó que del 100% de los casos reportados, la Policía ha recuperado el 70% de los vehículos, siempre y cuando la víctima interponga la denuncia rápidamente.

Pero este proceso se ve complicado porque las instituciones bancarias tardan hasta cuatro días en comprobar si un cheque de otro banco tiene fondos. Ante esta situación, Heriberto Hernández, presidente de la Asociación de Vendedores de Vehículos, Repuesto y Accesorios (AVVRA), explica que cuando una persona realiza un depósito por medio de un cheque de otro banco, la institución tiene que comprobar si tiene fondos; este proceso dura 24 horas, pero la mayoría de los bancos tardan hasta cuatro días en localizar para notificarle al dueño que ese dinero no entró a su cuenta. Ese lapso, es el que ocupan los estafadores para huir y no ser localizados por las víctimas.

Por esta situación el directivo, recomienda a los vendedores y ciudadanos que verifiquen que el dinero fue depositado. Otros expertos en ventas de vehículos recomiendan buscar ayuda de personas o instituciones certificadas en la venta de vehículos aunque tengan que desembolsar una pequeña cuota de comisión. Por su parte, la Policía le sugiere realizar este tipo de transacciones en días y horas hábiles. También verificar el tipo de depósito (preferiblemente que sea en efectivo), y no en cheque de una institución diferente a la de su cuenta bancaria. En cuanto al lugar donde se debe realizar la transacción, la Policía recomienda que se lleve a cabo cerca de una estación policial, por si la situación se sale de control.