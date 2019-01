“La gente no cree que consumir drogas puede producir infarto”

San Pedro Sula, Honduras.

Cuando el doctor Francisco Somoza comenzó su carrera como médico con especialidad en cardiología intervencionista no había en Honduras sala de hemodinamia para reparar arterias del corazón.

Solamente se hacía cateterismo de diagnóstico, no para resolver problemas del corazón, es decir que no era un procedimiento curativo.

Pero ahora “hasta reparamos válvulas del corazón sin abrir el pecho”, expresó el galeno, quien es el jefe de Cardiología del hospital Cemesa.

Por el tiempo en que Somoza hizo el posgrado en el Hospital del Tórax de su natal Tegucigalpa atendían médicos brillantes que dieron los primeros pininos para introducir catéteres en el cuerpo, pero no se curaba a nadie, era para ver si alguien tenía un agujero en el corazón o una malformación.

El trabajo de estos galenos impresionó al joven médico y lo incentivó a viajar a Brasil para especializarse en lo que le gustaba.

El doctor Somoza rodeado por los doctores Sergio Montoya, Ramsés Amaya, Lazo Torres, Noe Carías y Edwin Coello.

Desde niño pensó en que sería médico como algunos de sus familiares. “Me gustaba tomar animalitos y analizarlos, cuando ya pasé a la escuela y al colegio, me gustaba disecar animales en las clases de Ciencias Naturales. Me llamó la atención la maravilla del cuerpo humano que es la maravilla de Dios”, recuerda el especalista.

Estaba trabajando en Cemesa cuando se puso en funcionamiento el primer brazo en C digital para hacer angiografías y observar la forma en que fluye la sangre a través de las arterias o para reparar arterias carótidas. Pero el primer equipo formal de hemodinamia en Honduras se instaló en el hospital del Valle hace 20 años. El segundo fue en Cemesa.

La técnica permite introducir un catéter a través de las venas para reparar arterias obstruidas y evitar así un infarto agudo u otras complicaciones.

“Hicimos la primera angioplastia en Honduras en septiembre del año 2000. El primer hondureño que intervenimos fue un abogado a quien le reparamos tres arterias obstruidas. Aún está vivo”.

Después arrancaron otros hospitales públicos y privados. Incluso en el hospital Mario Catarino Rivas, las brigadas médicas hacen ahora estos procedimientos de cardiología intervencionista.

Lo que aún no se hace en Honduras son trasplantes de corazón, pero esto corresponde a los cirujanos cardiólogos, que por cierto hay muy buenos, expresó. “Aquí, quien debería hacerlos es el Gobierno y la seguridad pública. Es la única forma porque es un procedimiento muy costoso”.

Destacó que en Honduras, de las personas que sufren un infarto, la mitad muere antes de llegar al hospital. Si logra llegar, “el doctor no puede hacer nada y no es porque sea malo, sino porque ya no puede reparar arterias extremedamente obstruidas o dañadas”.

Informó que cada minuto muere una persona por infarto, en el mundo. Es una pandemia debida al estilo de vida, obesidad, colesterol alto, diabetes, hipertensión o cigarrillo. “La gente no cree, sigue usando metanefrina, metanfenamina, cocaína y otras drogas que producen espasmos coronarios severos causantes de infarto”.