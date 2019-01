Cinco maquilas buscan 150 empleados para varias áreas

San Pedro Sula, Honduras

Tres maquilas de San Pedro Sula y dos más de Villanueva y Choloma demandan personal para contratación inmediata; sin embargo, la experiencia mínima de seis meses es un requisito indispensable.

1, 200 empresas aproximadamente hacen uso del servicio de empleo en San Pedro Sula. Muchas son de comercio y servicios.

El Servicio Nacional de Empleo de Honduras (Senaeh) en San Pedro Sula cuenta con más de 150 plazas adicionales a las más de cien que están ofreciendo maquilas de Choloma, Villanueva y la Capital Industrial.

Jissel Rivera, oficial de empleo y colocación, dijo que las maquilas están requiriendo operarios con experiencia en multiestilos, instructores y supervisores de costura y mecánicos industriales.

“Piden por lo menos seis meses de experiencia”, acotó.

Rivera lamentó que a las oficinas en edificio Plaza, entre 1 y 2 calles, segunda avenida del barrio Barandillas, llegan muchos solicitantes que apenas han cursado primaria. Para ellos las oportunidades de empleo se reducen a dos opciones: en el área de aseo de las empresas o como operarios; y en algunos casos para los varones, en empresas de seguridad y motoristas.

Se refirió a las vacantes con mayor dificultad para poder llenar. “Por ejemplo, los mecánicos de carros se nos dificulta. También necesitamos pasteleros, cocineros, reposteros”, destacó Rivera.

Personas colocadas Solo por parte del Senaeh, anualmente logran colocar a más de 10,000 personas en San Pedro Sula y municipios aledaños.

Las oficinas del Senaeh están siendo abarrotadas de buscadores de empleo, la mayoría son personas de entre 18 a 35 años; pero la falta de formación profesional y técnica y la vestimenta se han vuelto puntos en contra para los aspirantes. “Nosotros recomendamos a los buscadores de empleo que saquen cursos, que se certifiquen en áreas técnicas en el Instituto de Formación Profesional (Infop), porque es lo que más está demandando la empresa privada”, señaló.

En el sector turismo también hay oportunidades para meseros, cocineros, oficiales de servicio al cliente, repartidores y motoristas.

Debido a que a algunos aspirantes les ganan los nervios y no saben cómo actuar correctamente durante las entrevistas, la oficina de empleo los capacita en el local 17A del edificio Plaza, de Barandillas.

Cristian Pacheco compartió que desde hace cuatro meses está en busca de una oportunidad laboral y ha sido difícil poder encontrarlo.

Vacantes

1- Diseñador gráfico

2- Técnicos electricistas

3- Soldadores

4- Ejecutivas de ventas

5- Oficial de reclutamiento

6- Oficial de servicio al cliente

7- Contador general

8- Supervisor de restaurante

9- Chef

10- Ayudante de cocina

11- Operarios de caldera

12- Operador de líquidos

13- Cajeros para gasolineras

14- Asistente de almacén

15- Técnico en laboratorio

16- Entrenador comercial

17- Coordinador de higiene y seguridad

18- Preventistas

19- Vendedores

“La situación está difícil en todos lados. Por más que he buscado no he podido encontrar”, expresó Pacheco.