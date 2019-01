Más de 280 accidentes de tránsito se registran este mes

San Pedro Sula, Honduras

Más de 286 accidentes de tránsito se han suscitado en lo que va de este mes en San Pedro Sula.

La imprudencia de los conductores al volante va en aumento. La mayoría de los accidentes se dan debido a que los motoristas no están atentos al volante, no manejan a la defensiva, utilizan el celular mientras conducen y no respetan las señales de tránsito.

Ever Leiva, jefe regional de la Siat en San Pedro Sula, manifestó que este mes ha habido cuatro muertos por accidentes, un número menor al de 2018, que fueron seis.

“En promedio se producen entre 50 a 60 accidentes diarios, pero en la mayoría, las partes concilian y no se registran”, explicó Leiva.

Añadió que en caso de los accidentes graves, al responsable se le cancela la licencia por seis meses y, de ser reincidente, por un año.