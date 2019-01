Sectores de San Pedro Sula, Villanueva, Comayagua, Yoro y Francisco Morazán estarán sin energía mañana  

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, Villanueva, Comayagua, Yoro y Francisco Morazán para mañana miércoles.



San Pedro Sula y Villanueva.- 8:30 am a 4:30 pm

Col. Km 71

Col. Nuevo Chamelecón

Col. Lempira 1,2 y 3

Col. La Fortaleza

Casa Quemada

Col. 24 de Abril

Col. San Jorge

Col. Brisas del Valle

Zoli Cofradía

Envasa 1



San Manuel y Santa Rita.- 8:00 am a 4:00 pm

Aldea El Plan

Col. Brisas del Plan

Aldea El Porvenir

Finca Casmul

Guanchias

Finca 10

Finca 11

Finca 12

Ingenio Azunosa



Santa Cruz de Yojoa, Taulabé y San José de Comayagua.- 8:30 am a 4:00 pm

Aldea de Agua Azul

Sierra

Azul Rancho

Los Caminos

Santa Lucía

La Guama

Santa Elena

Monteverde

Parque Panacam

San Bartolo

Cacetas del Lago de Yojoa

Horconcitos

Cerro Azul

Bacadilla

Jardines

Taulabé

La Majada

Las Alejandras

Higuerones

Laguna Seca

Huerto del Edén

Camalotales

Cantillano

Bella Vista

Santa Rosita

El Chaguite

Quebraditas

Buena Vista

Barsovia

Palmichal

La Misión

Ocomán

Choloma

La Angostura

La Conchas

San José de Comayagua

Las Delicias

Jaitique





Yoro, Yorito, Sulaco, Victoria y Marale.- 8:30 am a 3:30 pm

Marale

Sulaco

Victoria

Yorito

La Trinidad

Las Lomitas

El Nance

Sabana de San Pedro

El Destino

Luquigue

Vallecillo

Mina Honda

La Patastera

El Plantel

Los Higueros

Higuerito Quemado

Nueva Esperanza

Jalapa Abajo

Jalapa Arriba

Río Abajo

La Albardilla

San Antonio

Desmonte

El Jaral

Ojo de Agua

Palo Copado

San Juan

San Juancito

Los Noques

Las Delicias

Santa Cruz

El Espinal

El Tablón

La Laguna de Quetzalapa

Perulapa

El Rodeo

San José del Potrero

Victoria

Las Vegas

Guachipilín

Jacagua

La 4

La 14

La Sabana del Blanco

El Zapote

Los Mangos

El Hornito

Cielito Azul

La Peña





San Juán de Flores, Francisco Morazán.- 8:00 am a 4:00 pm

San Juancito

San Juan de Flores

El Naranjal

Miravalle

El Hato

Las Mesas

Coyolito

Ingenio Azucarero 3 Valles

Villa de San Francisco

Tipistepe

San Juan de Flores

Cerro Bonito

Chandala

La Labranza

Zabaneta

Aldea La Masa

Aldea Coyolito

Aldea Cofradía

Yamaguare

Miravalle

Aldea El Porvenir

Aldea El Pedregal

El Centro

Carbonera

Aldea Loma Pelada

Comunidades aledañas a la carretera de San Juan de Flores

Talanga