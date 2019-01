Unos 120 hondureños de caravana regresan de México con "Plan Retorno Seguro"  

Tegucigalpa, Honduras.



Un total de 120 hondureños que intentaban llegar a EE.UU. en una caravana que salió el día 14 retornaron de México a Honduras de manera voluntaria, mientras las autoridades impidieron salir del país a 1.120 nacionales, informó este lunes una fuente oficial.



Los migrantes, entre ellos 52 menores no acompañados, ingresaron al país por la localidad hondureña fronteriza de Corinto, donde recibieron "asistencia humanitaria" de parte de las autoridades hondureñas, según un comunicado de la Casa Presidencial.



Señaló que los hondureños procedentes de México fueron trasladados a bordo de dos autobuses que salieron desde la estación Migratoria Siglo XXI, localizada en Tapachula, uno de los puntos de paso de los migrantes por el territorio mexicano después de cruzar Guatemala.



El regreso fue posible gracias a la implementación del "Plan Retorno Seguro", que los Gobiernos de Honduras, Guatemala y México pusieron en marcha en octubre pasado.



"Es difícil, los niños sufren, vienen aguantando hambre, frío, se enferman y es bastante duro", dijo Karla Gómez, una hondureña que retornó a Honduras tras abandonar el país acompañada de su hija de cinco meses.



Gómez, procedente del departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, contó con los ojos empañados en lágrimas "la difícil" situación que vivió en el viaje, así como el miedo que sintió al ver los riesgos a los que exponía a su hija, y aseguró que no volverá a intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Los riesgos del viaje



En el mismo sentido se expresó el hondureño Orlando Miranda, quien instó a sus compatriotas a no emigrar de manera irregular por los peligros del viaje.



"No se arriesguen a venir porque aquí no es favorable, es una cosa de suerte, hay unos que pueden andar hasta dinero y no llegan, mejor que se dediquen a trabajar allá en Honduras, donde también se hace pisto (dinero)", subrayó Miranda, quien emprendió el viaje acompañado de un hijo.



El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, y la directora de Protección al Hondureño Migrante, Liza Medrano, realizaron un recorrido por la estación migratoria, donde conversaron con compatriotas y les informaron sobre el Plan de Retorno Seguro, que es coordinado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según la información.



Medrano indicó que los menores no acompañados retornados serán reintegrados con sus familias a través de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), institución que velará por sus derechos y buscará evitar que vuelvan a ser expuestos a los peligros de la ruta migratoria.



Agregó que este año han sido amonestados cerca de 480 padres de familia por permitir que sus hijos fueran "utilizados como escudos fronterizos" al emigrar de manera irregular.



La funcionaria indicó que, en caso de reincidencias, estas personas podrán enfrentar penas de uno hasta tres años de reclusión, de acuerdo al Código Penal.



Las autoridades migratorias de Honduras han retenido desde el día 15 a 1.120 hondureños, muchos de ellos menores, que pretendían salir del país y llegar a Estados Unidos en caravana, añadió.



El Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras contabiliza entre los días 15 y 20 la salida migratoria de 2.030 compatriotas en los puntos fronterizos de Agua Caliente y El Florido como parte de la movilización irregular. EFE