Madre de Carlos Collier denuncia amenazas

Tegucigalpa, Honduras

“Me salí de la audiencia por intimidación de la madre de James O’connor. No es justo que esa señora venga a amenazarme con la mirada, con señas, solo porque ella cree que su hijo es inocente”, así denunció ayer Tatiana Núñez, madre de Carlos Collier.

Tatiana no pudo continuar en la audiencia y tras sentirse intimidada aseguró que decidió abandonar la sala del Tribunal de Sentencia.

“Las madres tenemos que ser responsables de nuestros hijos, así como yo me he hecho responsable de lo que fue mi hijo. Doy la cara por él, porque nunca he dicho que fue un santo, simplemente he dicho que él fue víctima de homicidio. Nosotros vamos a seguir hasta las últimas instancias.

Este caso se lo entregué a Dios y vamos a seguir luchando. Ellos deben aceptar la verdad, cuando acepten pueden empezar a reinvidicarse”, dijo.