La historia de amor de dos maestros de Gracias, Lempira que serán sepultados hoy

Gracias, Lempira



Hace 42 años don Conrado Ramón Membreño (69) y doña Silvia Gavarrete de Membreño (70) hicieron el juramento de amarse hasta que la muerte los separara y así fue. A ella la sorprendió la muerte y él no pudo con la tristeza, apenas soportó nueve horas la dolorosa ausencia de su amada y luego su corazón también se paró.



Las calles empedradas de Gracias, Lempira fueron testigos de la unión de su amor y hoy serán las mismas las que recorreran los ataudes con sus cuerpos para descansar eternamente en el cementerio de la localidad.



Ambos fueron reconocidos maestros de generaciones y hoy la sociedad graciana llora y recuerda como un matrimonio ejemplar. Don Conrado nació en Comayagua, pero fue en la ciudad de Gracias en donde encontró el amor de su vida. Vivió su noviazgo, se casaron y conformaron un hogar.

Educaron generaciones de profesionales en las aulas del instituto Ramón Rosa, trabajaron por años impartiendo clases de español hasta que se jubilaron. Sus vidas estuvieron ligadas a la educación y se preocuparon siempre por estudiar. El profesor Conrado se graduó en esa institucón de donde después fue su director por 16 años y sus alumnos lo recuerdan por su humildad, su profesionalismo y entrega a su trabajo.





La historia...



Por años la profesora Silvia padeció de algunos males pero el amor de su amado y el apoyo de su familia le hicieron más facil el calvario de la diábetes y los problemas renales. Su fiel compañero de dialisis fue siempre su amado Conrado que nunca permitió que nadie más la llevara a sus tratamientos, solo él.



Las enfermedades estaban controladas, pero el martes un dolor de cabeza sorprendió a la maestra y fue necesario trasladarla al hospital de la localidad. Trataron de ayudarla pero no fue posible murió a las 7:00 pm de un infarto.



La muerte los sorprendió a todos y el profesor Conrado en medio de su dolor repetía "No podré soportarlo".



Su amada había partido y el vacío era enorme. Se fue a descansar a su habitación y a las 5:30 am, nueve horas después su corazón le falló, un infarto le quitó la vida.



Fue una muerte de amor dicen sus parientes quienes fueron testigos de ese matrimonio. De ese amor nacieron Conrado Ramón, Melissa Geraldina y Silvia Yosari Membreño Gavarrete a quienes les dejan un legado de trabajo, humildad y entrega. Su legado en la educación no sólo es en la cabecera departamental sino en el departamento porque también fueron los fundadores del instituto José María Medina en Candelaria en el sur de Lempira.

Sus parientes todavía no pueden creer lo ocurrido, pues en sus mentes está presente la última fiesta en el mes anterior cuando celebraron los 103 años de la madre de la profesora. La pareja bailó como nunca su canción preferida "Perfume de gardenia".

Imagen del funeral de don Conrado Ramón Membreño y doña Silvia Gavarrete de Membreño.



Posteriormente, entre acuerdos de duelo, flores y recuerdos les darán sepultura. "Hemos perdido a dos grandes mentores pero estamos seguros que su legado perdurará" dijo el alcalde Javier Enamorado.