Asistencia técnica y seguridad claman cafetaleros de Comayagua

Comayagua, Honduras

Los productores y comercializadores de café de la zona central exigen a las autoridades locales y nacionales del país mayor atención a la asistencia técnica y seguridad en el sector.

Clave En las últimas semanas, el precio del café en el mercado internacional se mantiene entre los 100 y 105 dólares, factor que preocupa enormemente al sector cafetalero del país.

Más de cinco mil productores del grano en oro en el departamento de Comayagua se quejan de los bajos precios del café a nivel internacional, aumento en el costo de los insumos, surgimiento de plagas en los cultivos, falta de corteros y un sinnúmero de situaciones que hacen que esa actividad económica se convierta en un reto.

Francisco Meza, productor del grano en la aldea de Las Casitas, Siguatepeque, dijo que en su comunidad algunas fincas han sido afectadas por enfermedades del café y apenas han cortado un 30%.

“Solo estamos sacando costos de producción, de cosecha no porque se invierte mucho dinero y creo que no vamos a poder tener ganancias, aunque en esta zona no tenemos problemas con los corteros”.

Juan Antonio Toledo Valle, comercializador de café de la zona, expuso que pese a que él no ha tenido ningún problema de inseguridad en su negocio, desde el año pasado, como gremio, no han recibido respaldo de las autoridades locales ni del Gobierno en cuanto a seguridad.

Miguel Benítez, del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), dijo que para optimizar las condiciones del sector cafetalero es importante mejorar la calidad de vida de las familias.

Préstamos El Congreso Nacional aprobó el año pasado unos 6,700 millones de lempiras para préstamos. Los caficultores que soliciten préstamos podrán obtener 200 lempiras por cada quintal de café oro producido, tomando como base para el cálculo la producción registrada en el Ihcafé en la cosecha 2016-2017.

“Cuando el precio del café anda bien no tenemos problemas sociales.

Ahora se ha disparado la delincuencia porque el trabajo es poco, el pago que se da en las montañas es poco porque el productor no puede pagar, tenemos que potenciar estas acciones con el apoyo de todos”.

En ese sentido, para el subcomisionado Jaime Barahona, comandante de la Unidad Departamental de Policía (Udep 3), el problema de inseguridad en Comayagua es complejo y difícil; pero se han obtenido buenos resultados por el acercamiento con los diferentes alcaldes de la zona.

“La Policía tiene presencia en todos los municipios de Comayagua, y en ese sentido yo me pongo a la orden para cuando tengan alguna emergencia y necesiten apoyo”.

El coronel José Roberto Moya, comandante del Batallón de Ingenieros, dijo que verán cuáles son las necesidades de seguridad que se requieren, “porque no se trata de darle seguridad personal a alguien en particular, sino que lo que vamos a hacer es asegurar lugares y rutas y patrullar”.