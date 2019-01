Suben impuesto de guerra a transportistas de Puerto Cortés y estos paralizan labores

San Pedro Sula, Honduras.



Un grupo de transportistas de Puerto Cortés se paralizaron este jueves porque delincuentes le subieron al "impuesto de guerra", es decir, al cobro de la extorsión, según dijo este jueves un obrero del transporte que no quiso identificarse por motivos de seguridad.



Los obreros, de la empresa Caribe Impala, paralizaron labores y manifestaron que ellos cubren la ruta Puerto Cortés-San Pedro Sula.



"Nosotros salimos de casa pero no sabemos si vamos a regresar", dijo el chófer de un bus, mientras ocultaba su rostro.



Reveló que los extorsionadores les piden ahora más dinero y él expresó que no quieren pagar con sus vidas.



Miles de personas en Honduras han muerto en la última década producto de las materializadas amenazas de pandilleros o de miembros del crimen organizado en Honduras.



A pesar de que una empresa de Puerto Cortés paralizó sus labores, hay otra que sí está laborando.