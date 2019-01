Otros 700 hondureños llegan a la frontera con Guatemala para irse en caravana hacia EEUU

Agua Caliente, Honduras.

En el punto de Agua Caliente, punto fronterizo de Honduras con Guatemala, se encuentran este miércoles otros 700 migrantes que buscan continuar su marcha hacia los Estados Unidos. Estos migrantes se suman a los que cruzaron ayer a tierras guatemaltecas.

"Vamos para EEUU porque queremos una mejor vida", dijo un joven, que no se identificó, pero que dijo ser del municipio de Concepción del Norte, departamento de Santa Bárbara, zona occidente de Honduras.

En la frontera de Honduras con Guatemala las autoridades de migración de Honduras solicitan un documento que identifique a los migrantes antes de dejarlos pasar. Por ahora la frontera permanece parcialmente cerrada y fuertemente resguardada por agentes.

La abogada Tania Silva, experta en migración, con competencia y domicilio en Estados Unidos, dijo que "estamos viendo que las estadísticas de aprobación son muy bajas. Existe un promedio de negación de hasta el 90 % en cuanto al asilo. De ese 10%, el 90 % es porque tenían representación de un abogado".

Migrantes hondureños que cruzaron la frontera con Guatemala y se dirigen hacia los Estados Unidos en grupo duermen bajo una carpa en una calle de Esquipulas, Chiquimula afuera de la Casa del Migrante que se encuentra llena, hoy miércoles 16 de enero de 2019.

"La gran mayoría no califican para un asilo. Muchas de estas personas sí están escapando de la violencia, pero eso por sí solo no es un motivo para asilo por muy mala que haya sido la violencia y eso es lo que los organizadores no les están diciendo a las personas", afirmó Silva.

Agregó que en las caravanas anteriores hubo personas que se sintieron defraudadas ya que "hubo muchísima falsa esperanza".

"Me da mucha tristeza, pensé que esta tercera caravana era un rumor falso, pero ahora que sé que es verdad me doy cuenta de que ellos vienen a nada. A los anteriores miembros de la caravana Les pintaron una imagen de que el camino iba a ser bastante fácil, que iban a estar protegidos y que si llegaban en grupo Estados Unidos se iba a ver obligado a pasarlos

Concluyó que "muchísimos niños se perdieron, no se han encontrado todavía (...) Es mentira lo que la izquierda dice que no se han organizado, hay coyotes detrás de eso".

Antecedentes

Ayer, un total de 709 hondureños de la caravana de migrantes, que salió el lunes desde San Pedro Sula, cruzó la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, informó el Gobierno de Honduras.

El director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, dijo en un comunicado que 359 hondureños entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en el punto fronterizo de Agua Caliente.



Señaló que otros 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.



Rosales indicó que 23 menores hondureños no acompañados fueron remitidos a la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia (Dinaf) para su acompañamiento durante el retorno a sus lugares de origen.



Uno de esos casos es el de dos hermanos, de 12 y 14 años, que, según el Gobierno hondureño, fueron abandonados por una tía en Agua Caliente luego de que la mujer no pudo presentar la documentación necesaria para que sus sobrinos pudieran salir del país.

Los hermanos, originarios del sector de La Entrada, departamento occidental de Copán, recibirán el acompañamiento de la Dinaf y serán reunificados con su abuela, quien es la responsable de su cuidado, ya que su madre se encuentra en Estados Unidos.



Las autoridades hondureñas han extremado las medidas de control migratorio en Agua Caliente para evitar el paso de la caravana.



La Policía hondureña instaló 54 puntos de control en las fronteras con Guatemala y El Salvador, con el fin de "velar por la seguridad" de la población, añade el informe del organismo de protección civil.



Alrededor de un millar de hondureños, divididos en dos grupos, salieron el lunes desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.



Las autoridades hondureñas reiteraron el llamado a sus compatriotas a que no "pongan en riesgo su vida en la ruta migratoria".



Según la Cancillería de Honduras, ninguno de los miles de migrantes que en octubre pasado emprendieron viajes en caravanas para llegar a EE.UU. "ha logrado que se le conceda asilo político o permiso para permanecer en ese territorio de forma regular".



Al menos once hondureños de esas primeras caravanas murieron en su intento por llegar a territorio estadounidense, de acuerdo a cifras oficiales.