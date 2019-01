Sectores de Tegucigalpa, El Progreso, Santa Bárbara, Intibucá y La Ceiba estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de Tegucigalpa, El Progreso, Santa Bárbara, Intibucá y La Ceiba para mañana miércoles.



El Progreso.- 8:30 am a 3:30 pm

Col. Fraternidad de La Paz

Col. Palermo

Col. Nacional

Col. San Antonio

Centro penal de El Progreso

Finca 4

Finca 8

Aldea San José de La Tarrera

Santa Bárbara.- 8:30 am a 4:30pm

Aldea 6 de Mayo

Sula

Azacualpa

La Laguna

Macuelizo

Nueva Frontera

San José de Tarros

Terreros

Callejones



La Ceiba.- 8:00 am a 5:00 pm

Col. Trejo

Gracias a Dios II

Vista al Mar

Itla

Col. Universidad

Lomas de Palmira

Búfalo

Menonita

El Birrinche

26 de Junio

Armenia Bonito

Rodas Alvarado

Curla



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 4:00 pm

Parte de la colonia Torocagua

Parte de la colonia Santa Fe

Parte de la colonia Independencia

Beneficio de Café

Col. El Pedregalito

Res. Granada

Mercado Zona Belén

Parte de colonia Monseños Fiallos

Col. Las Mercedes

Col. San Cristóbal

Col. 3 de Mayo

Col. Las Ayestas

Col. Independencia

El Zapote

Bo. La Flor # 1 y 2

Bo. San Martín

Parte de Campo Cielo

Bo. 14 de Febrero

Bo. El Pastel

Col. Francisco Morazán

Bo. Sipile

Los Profesores

Bo. El Berrinche

Bo. Las Crucitas

Col. La Trinidad

Centro de salud Las Crucitas

Parte de Bella Vista

Col. Obrera y zonas aledañas



Jesús de Otoro, Intibucá.- 3:00 pm a 5:00 pm

Bo. Suyapita

Santa Marta

Bo. San Miguel

Col. Mata

Col. los Militares

El Socorro

Jesús de Otoro

Meambar

La Trinidad

Agua Dulce

Cerro Blanco

Santa Cruz del Dulce

La Laguna

Santa Risa de Los Imposibles

El Porvenir

Balibrea

Pozo Azul

San Isidro

Puente en curva

Masaguara

Quiraguira

Maye

San Jerónimo

San Isidro

San Francisco

Los Alpes

Hospital Evangélico

Centro de salud Gustavo Boquín

Clínica privada El Carmen

Generación Puringla

El Zocorro

La Germania

Aguas del Padre

Buenas Casas

Par del centro de Siguatepeque

Bo. El Carmen

San Juan

Col. Las Américas

Mall Beit-Jala

Mercado San Juan

Bo. Saragoza

Esnacifor

Maxi Despensa

Aldea San Isidro

El Rosario

Puente en curva

Pozo Azul

La Cañada

Corralitos

La Danta

La Tigra

Guachipilin

Las Lagunas

San José de Pane

El Hormiguero y zonas aledañas