Nueva caravana de migrantes comienza a formarse en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Una nueva caravana de migrantes hondureños ha comenzado a formarse este lunes en San Pedro Sula, Honduras, desde donde esperan partir mañana con rumbo hacia Estados Unidos.



Más de una treintena de hondureños, entre ellos niños, mujeres y hombres han llegado este lunes a la Gran Central Metropolitana, la principal terminal de autobuses de la ciudad, donde esperan que otras personas se sumen a la caravana.

La convocatoria de la nueva caravana ha sido difundida en redes sociales, pero hasta ahora no se conoce quién o quiénes son los organizadores.



Las autoridades hondureñas advirtieron este lunes sobre los riesgos de migrar de manera irregular y pidieron a sus compatriotas que "no se dejen engañar".



"Al pueblo hondureño se le hace un llamado a que no se deje engañar con estos procesos", dijo la vicecanciller hondureña, Nelly Jerez, al ser consultada por periodistas sobre una nueva caravana de migrantes.

Vea: México se prepara para recibir nueva caravana de migrantes



La funcionaria instó a los ciudadanos a no emigrar, porque, aunque es un derecho, son "muchos los riesgos" que enfrentan en el camino.



Al menos once hondureños de los miles de migrantes de la primera caravana que salió de Honduras el 13 de octubre de 2018, aduciendo la falta de trabajo e inseguridad en su país, han muerto en su intento por llegar a Estados Unidos.