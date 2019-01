Oficialismo: propuesta de segunda vuelta atenta contra democracia de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El gobernante Partido Nacional de Honduras dijo hoy no teme discutir una propuesta opositora sobre la aprobación de la segunda vuelta electoral, pero aseguró que la misma atenta contra la democracia y la economía del país.

"El Partido Nacional no tiene temor ninguno a entrar en una discusión de los proyectos de la segunda vuelta electoral o balotaje", dijo el presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, en una rueda de prensa en Tegucigalpa.

En Honduras no hay segunda vuelta electoral y gana el aspirante que obtenga más votos.

Sánchez señaló que el Partido Nacional ha "estudiado y sigue estudiando" esta propuesta del partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009).

Pidió a la oposición que asegure que está dispuesta a "aceptar los resultados de una contienda electoral próxima (2021)", y "nos diga si es garantía que (no) va a haber violencia en las calles, si (no) va a haber quema y saqueo de negocios".

Además, que garantice que no habrá "alianzas para que los mareros (pandilleros) se instalen en zonas del país y que inclusive cobren el impuesto de guerra aprovechándose de la violencia postelectoral", añadió.

Sánchez preguntó a la oposición "cómo se va a financiar su propuesta", que, dijo, tiene un costo de más de 1.000 millones de lempiras (40,8 millones de dólares).

La oposición debe responder "si se van a sacrificar programas sociales, si se va a recortar el presupuesto de educación, en inversión, si vamos a poner en precario la seguridad en la que vamos avanzando", destacó.

Asimismo, Sánchez dijo que la oposición debe explicar "cómo se va a hacer para no tener sumida a la población hondureña en una permanentemente campaña política".

- Elecciones - Agregó que si en las elecciones de 2021 "hay un resultado electoral estrecho, lo más seguro es que va a haber violencia y conflicto mucho peor al ocurrido en diciembre de 2017", cuando se celebraron los comicios generales en los que el presidente del país, Juan Orlando Hernández, fue reelegido.

El político oficialista aseguró que la propuesta de "balotaje o segunda vuelta que propone la oposición no es una solución porque no hace nada para garantizar que no va a haber conflictos postelectorales".

Afirmó que la propuesta "es atentatoria contra la democracia, contra los intereses económicos y aún más grave contra la persona humana en cada una de sus acciones y sus formas".

Dijo además que toda propuesta electoral debe "dar respuesta a la sociedad hondureña especialmente en aquellos temas que más le preocupan a la ciudadanía y que sobre todo contribuyan a fortalecer la democracia y la economía".

"Si no aceptaron su derrota en 2017, donde fue arriba del 1,5 por ciento, cómo creer que en un resultado menor a ese, ellos estarían aceptando, con balotaje o segunda vuelta, no van aceptar los resultados, van a promover la violencia", señaló.

El alto dirigente del Partido Nacional dijo que le preocupa "la inmadurez" de algunos líderes políticos que "con balotaje o sin balotaje no aceptan los resultados, por el contrario, van a seguir atentando contra nuestro sistema democrático, económico y en contra de la persona humana".

El Partido Nacional ha iniciado un "amplio proceso de consultas" para construir "una propuesta de balotaje o segunda vuelta que vaya acorde a la realidad democrática, social y económica" de Honduras, anunció Sánchez.

Honduras vive una crisis política y social derivada del presunto fraude que, según un sector de la oposición, hubo en las elecciones generales 2017.