Sectores de San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, Francisco Morazán y Comayagua para mañana martes.



San Pedro Sula.- 8:00 am a 12:00 m

Col. La Trinidad

Col. Felipe Zelaya

Col. Asentamientos Humanos

Col. Llanos de Sula

Col. Alfonso Lacayo

Col. 6 de Mayo

Col. Los Prados I

Col. Sitradima

Col. Bosques de Jucutuma

Col. Real del Campo II

Aldea Ticamaya

Aldea San José del Boquerón

Aldea Copén

Copén Campo

Crematorio municipal

Dagaz



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 9:30 am

Ciudad Lempira

Col. Arturo Quezada

Col. Nueva España

El Pantanal

Col. El Retiro

Col. Israel Norte

San Buena Aventura

Col. Arcieri

Col. Ramón Amaya Amador

Col. Arturo Betancourth

Col. Montes de Bendición

Parte de la colonia San Francisco

Jerusalén

Monte Los Olivos y zonas aledañas



Cedros, Francisco Morazán.- 8:00 am a 4:00 pm

Aserradero Sansone

Siria

Tamarindo Suyatal

Cedros

Porvenir

San Ignacio

Pedernal

Guayabilla

Urrutia

Nepales

Pueblo Nuevo

Yoculateca

Minas de Oro

Esquías

San José del Potrero y varias aldeas



San Jerónimo (Comayagua).- 7:30 am a 8:30 pm

Jamalteca

La Libertad

Ojos de Agua

El Robledal

La Candelaria

El Hielo

La Quebrada Amarilla

Trojes

Las Lajas

El Valle Grande

El Buen Pastor

Las Piñas

Montañuelas

Cabeceros

El Encinal

Joya del Blanco

Agua Blanca

Valle Bonito

La Quebrada y alrededores