Destacados líderes del país resaltan trayectoria de Rosenthal Oliva

El reconocido empresario Emilio Larach recordó que conoció a Jaime Rosenthal desde muy joven y a pesar que se miraban muy poco, siempre mantenían una muy buena relación. “La visión económica de Jaime era bien enfocada, porque conocía y pudo ser buen candidato porque decía las cosas como debían ser. La última vez que lo vi fue en San Pedro Sula, adonde platicábamos de la situación del país, me agradaba platicar con él porque decíamos las cosas como tenían que ser”. Larach expresó que “todos pasan por estos problemas y los Rosenthal son una familia destacada en el país, pero sobre todo en San Pedro Sula. A pesar de la situación por la que pasaron como familia donde perdieron gran parte de su patrimonio, como casas y otras propiedades, ya que para Honduras no es bueno, porque no solo se afecta a un grupo de personas, sino también a todas las familias que perdieron sus trabajos. Jaime fue una destacada figura en el campo político y de negocios”.