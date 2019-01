Colegio de Periodistas de Honduras pide despenalizar delitos contra el honor

Tegucigalpa, Honduras.



El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) instó hoy al Gobierno del país a despenalizar los "delitos contra el honor", luego de que la Justicia hondureña confirmó la condena de 10 años de cárcel impuesta al periodista David Romero por delitos de difamación.



"Sobre la condena contra el periodista David Romero, el CPH siempre ha pedido que se despenalicen los delitos contra el honor (injuria y calumnia) porque pueden ser punto de partida para coartar las libertades de pensamiento y de prensa", indicó el Colegio de Periodistas en Twitter.

LEA: Ratifican condena a periodista David Romero por delitos de injuria y difamación



No obstante, el CPH destaca que el periodista "debe ser responsable al emitir opiniones para no desacreditar la honorabilidad de una persona".



"Nuevamente demandamos sacarlos del ámbito penal para que no se castigue con cárcel los delitos contra el honor", enfatizó el Colegio de Periodistas de Honduras.



La petición del CPH se da un día después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró "sin lugar" un recurso de casación presentado por la defensa de Romero contra la sentencia emitida en marzo de 2016.

1/2. Sobre la condena contra el periodista David Romero, el CPH siempre ha pedido que se despenalicen los delitos contra el honor (injuria y calumnia) porque pueden ser punto de partida para coartar las libertades de pensamiento y de prensa. — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) 12 de enero de 2019

Según la sentencia, Romero es "autor responsable de seis delitos de difamación por imputaciones constitutivas de injurias, ya definidos y circunstanciados" en perjuicio de la abogada Sonia Gálvez.



Por cada uno de los delitos, se le ha impuesto un año y ocho meses de reclusión, añade la sentencia difundida por un tribunal de la capital hondureña.



La demanda de Gálvez contra el periodista fue presentada en agosto de 2014 por 15 delitos de calumnia e injurias a través de Radio Globo, del que Romero es director.



En noviembre de 2015 el Tribunal de Sentencia del Poder Judicial hondureño declaró culpable a Romero solamente por seis delitos, y en marzo de 2016 dictó la pena de diez años.



En 2003, cuando Romero también era diputado suplente ante el Parlamento de Honduras por el opositor Partido Liberal, fue encarcelado bajo acusación de haber violado a una hija suya, quien lo denunció.



El comunicador fue despojado de la inmunidad que gozaba por ser diputado, beneficio que por ley ya no protege a ninguno de los miembros del Parlamento hondureño.



La abogada Gálvez fue la entonces fiscal que acusó a Romero por violación a su hija, por lo que el periodista fue condenado a diez años de prisión.



Por buen comportamiento, Romero no terminó de cumplir los 10 años de prisión a los que fue condenado.