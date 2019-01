Sectores de San Pedro Sula y Tegucigalpa estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Energía Honduras (EEH) programaron un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula,Tegucigalpa y San Francisco de Yojoa para mañana miércoles.





Sectores programadas por la Enee



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Bo. Barandillas (sur)

Col. Smith (sur)

Col. Alameda

Bo. San Fernando (norte

Col. Ruiz

Col. Geisa

Maheco

Edificio La Plaza

Catisa

Hotel San Pedro

Ferretería Nacional

Zona Peatonal

Correo Nacional

Calle del comercio (3 Ave. 4-9 Calle S.O.)

Primera Estación de la Policía Nacional



Sectores programadas por la EEH



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 8:10 am y 3:50 pm a 4:00 pm

Col. El Alamo

Res. Atlantis

Instituto Central Vicente Cáceres

Col. Villa Española

Plaza La Granja

Cámara Júnior del Prado

Valentín Flores y Cía.

Col. Marbella

Col. San Jorge

Tiloarque

Lomas de Tiloarque



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 4:00 pm

Parte de barrio La Granja

Centro Médico Hondureño

Parte de la colonia Maradiaga

Cámara Júnior del Prado



San Francisco de Yojoa.- 8:00 am a 4:00 pm

San Francisco de Yojoa

Quebradas de Agua