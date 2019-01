El Rivas pide aumento de L100 millones al presupuesto

San Pedro Sula, Honduras

La Fundación de Apoyo al hospital Mario Rivas pidió al Gobierno un aumento de 100 millones de lempiras para 2019, ya que el presupuesto asignado en años anteriores ha sido insuficiente por la cantidad de pacientes que acuden al centro asistencial.

Sépalo De los hospitales de Santa Bárbara, Puerto Cortés, Yoro, El Progreso y Tela se refieren más pacientes al Mario Rivas.

El presupuesto con el que ha venido operando el principal centro asistencial de la zona noroccidental es de 1,097 millones de lempiras, de los cuales 335 millones son manejados por la Fundación de acuerdo con lo declarado por su presidenta.

“Nos tienen que aumentar el presupuesto porque nosotros no podemos rechazar ningún paciente, aunque no los atendemos como debería ser por la falta de presupuesto y porque las instalaciones ya se quedaron pequeñas para la cantidad de pacientes que vienen”, dijo Susana Prieto, presidenta de la Fundación de Apoyo del centro asistencial.

Prieto señaló que la red de atención del primer nivel de salud no está funcionando como debe y el Rivas está recibiendo demasiadas referencias, lo que está colapsándolo.

“Si los otros hospitales hicieran su trabajo, sería mucho más fácil para nosotros porque tenemos arriba de un 40% de la capacidad. Si los hospitales de Santa Bárbara, Puerto Cortés, Tela, El Progreso se fortalecen, nosotros vamos a estar mejor y podremos atender con calidad y calidez a los pacientes”, aseguró Prieto. “Al Mario Rivas le fue asignado un presupuesto de 1,097 millones de lempiras, pero la Fundación únicamente maneja 335 millones, los cuales son para la contratación de personal médico, enfermeras, técnicos, la parte administrativa, hasta la fecha hemos contratado 800 personas, pero son insuficientes, se necesitan muchas más enfermeras y médicos, necesitamos especialistas ya que no hay muchos”, expresó Prieto.

De acuerdo con lo declarado por la presidenta de la Fundación se necesitan unas 250 enfermeras y más de 100 médicos.

Postura

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, dijo que el Mario Rivas, al igual que otros hospitales del país, se han visto colapsados.

“En los hospitales de área no hay recursos para poder atender a la población, no existen medicamentos ni insumos y los hospitales de referencia, como el Mario Catarino Rivas, se ven recargados de forma excesiva y hay que sumarle los días de hospitalización prolongada de los pacientes en vista que no hay métodos de diagnostico oportunos”, expresó la doctora.

Figueroa señaló que el Rivas, al igual que otros centros asistenciales, carecen de reactivos en los laboratorios, máquinas para tomografías y ultrasonidos.

“Esto hace que los médicos que trabajan en estos hospitales estén sobrecargados. Hace falta más personal de enfermería, médico, por lo que los pacientes son egresados ante una mejoría sostenida, pero son reingresados porque no se les dan los medicamentos, ya que no existen en las farmacias”, dijo la representante del gremio médico.

Algunas de las quejas de los usuarios del centro asistencial son la emisión de citas prolongadas y la falta de medicamentos.