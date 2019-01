Ingreso per cápita en el área rural es de L1,687

San Pedro Sula, Honduras.



De 1,687 lempiras al mes es el promedio de ingreso per cápita en el área rural de Honduras, mientras que en el área urbana es de L4,677, revela la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2018.



El documento, que es elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señala que el promedio a nivel nacional de ingresos que tiene cada hondureño es de aproximadamente L3,365.



“Existe una marcada diferencia entre el 20% de los hogares con mayores ingresos y el 20% de los hogares con menos ingresos. Los primeros perciben un ingreso per cápita de L9,567; los segundos, 469 lempiras”, apunta el INE.



La encuesta especifica que apenas L2,622 es el ingreso promedio mensual de una persona ocupada que no tiene educación formal.



Mientras que L3,811 gana una persona ocupada con educación primaria y L13,809, en promedio, quien tiene educación superior.



En el país, el 31.6% se emplea en la agricultura, el 18.3% trabaja en el comercio y el 14.8% labora en la industria.



Agricultura, comercio e industria concentran el 63.4% de los ocupados.

Los mayores índices de pobreza se encuentran en la zona rural.

Trabajo



Conforme al INE, 1.9 millones de hondureños son asalariados y 2.1 millones trabajan, pero no son asalariados.



El documento expone que hay más de 245,000 hondureños que están desocupados. El 5.7% de la población económicamente activa del país está sin trabajo.



En total, el 79.6% de la población hondureña se encuentra en edad de trabajar.



La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2018 señala que el 57.5% de los hombres son económicamente activos, pero en las mujeres el porcentaje solo es del 26.5%.



“El problema del desempleo es mayormente urbano, potenciado probablemente por la migración constante de personas del campo a la ciudad y la poca capacidad del mercado laboral para absorber esta fuerza de trabajo. La tasa de desempleo abierto (TDA) urbana se estima en 8%, pero la rural es de 2.7%”, expone el documento.



El informe del INE añade: “El Distrito Central y San Pedro Sula tienen la mayor tasa de desempleo, 9.3% y 7.8%, respectivamente”.



Niños y jóvenes



La cifra de niños laborando sigue siendo muy alta, pues hay más de 406,000 niños que trabajan en Honduras, confirma el informe del INE.



De ellos, más de 291,000 son niños y más de 114,904 niñas.



La zona donde más laboran los niños es en el área rural, donde trabajan más de 278,000 niños, mientras que en el área urbana la cifra es de 127,880.



En cuanto al trabajo juvenil, el INE indica que la población joven que trabaja se concentra en mayor número en el área rural.



Del total de 1.6 millones de jóvenes que laboran, “el 47.7% se concentra en el área rural; el restante 52.3% en el área urbana”.



Educación



La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2018, desarrollada entre julio y agosto de este año, contiene datos sobre mercado laboral, demografía, migración, educación, vivienda, ingresos, trabajo infantil, pobreza, entre otros datos.



La tasa de analfabetismo es de 12% tanto para hombres como para mujeres.



En cuanto a población, en Honduras hay actualmente 9,023,838 habitantes, de los que el 51.4% son mujeres y el 48.6% hombres.



Desempleados



Más de 2.5 millones de hondureños laboran en condición de subempleo visible e invisible, problema que es originado por la saturación de profesionales en algunas áreas, la falta de trabajadores en otras y la situación económica del país, según expertos.



En Honduras, la población económicamente activa (PEA) en condición de empleo es de 4.3 millones (4,336,378).



De ellos, más de la mitad están subempleados, revela el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018, publicada el mes pasado.



El informe del INE detalla que en el país hay 582,826 personas en condición de subempleo visible y 1.9 millones (1,987,242) en situación de subempleo invisible.



El subempleo visible se refiere a las personas que están ocupadas, pero trabajan menos de 36 horas a la semana (o sea, menos de la jornada laboral establecida) y desean trabajar más.



El subempleo invisible se refiere a las personas que trabajan más de 36 horas, pero tuvieron ingresos inferiores a un salario mínimo.