Migrantes resisten intentos de reubicación en Tijuana, México

Tijuana, México.



Alrededor de 150 migrantes centroamericanos se resistieron ayer a dejar el almacén que usan como refugio para ser reubicados en albergues del Gobierno mexicano en la ciudad mexicana de Tijuana.



Los migrantes dijeron a las autoridades tener un amparo judicial (habeas corpus) -el que no han mostrado- para no cumplir con el desalojado de un almacén al que llaman albergue Contra Viento y Marea en la zona norte de Tijuana, estado mexicano de Baja California.



Los migrantes fueron emplazados a dejar este sitio para dirigirse de manera pacífica a El Barretal, el albergue que el Gobierno de México abrió para los miembros de la caravana centroamericana que llegaron a esta ciudad hace varias semanas.



El Instituto Nacional de Migración (INM) manifestó que su personal no ha participado en el intento de cerrar este almacén, pero dijo que se mantiene al tanto en los albergues para dar asistencia humanitaria y orientación a los migrantes.



Algunos centroamericanos aceptaron ser trasladados en vehículos proporcionados por las autoridades mexicanas, pero otro 150, entre adultos y menores, siguen en el lugar.



Visita



Alrededor de 10 miembros que representan distintas áreas del Senado de California en Estados Unidos visitaron un albergue de la ciudad mexicana de Tijuana que hospeda a más de 100 centroamericanos de la caravana migrante.



La sorpresiva visita de ayer tuvo como objetivo que los congresistas conocieran de cerca y en detalle las condiciones en las que se encuentran los migrantes, y así buscar la manera de ayudarlos y una solución a la problemática.



Susan Rubio, senadora de California en Los Ángeles, declaró que con estas acciones se puede ya plantear una estrategia de atención para los centroamericanos que quedan en Tijuana en los distintos albergues.



Modificaciones



El diario estadounidense el Nuevo Herald destaca que este año habrá una serie de cambios que se implementarán en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) y que afectan a los migrantes.



Las reformas fueron impulsadas por el Gobierno de Donald Trump el año pasado y tiene como finalidad disminuir la inmigración legal a territorio estadounidense.



Además, según apunta el diario, la medida también busca fortalecer las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional en el cumplimiento de las leyes de inmigración de ese país.



A pesar de que hay cambios que hacen más estrictas las leyes, se resalta que “El resultado concreto, entre otras medidas, fue la elaboración de protocolos y normativas por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) que afectan directamente a los inmigrantes legales en Estados Unidos y no solo en el aspecto punitivo. También se esbozaron políticas internas que ayudan a los ciudadanos extranjeros a obtener beneficios migratorios, como la residencia permanente”, indica el Nuevo Herald.



En octubre pasado, una caravana de migrantes centroamericanos salió rumbo a Estados Unidos.