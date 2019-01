Con fuerza especial frenarán violencia en transporte en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



La Secretaría de Seguridad definió los ejes estratégicos en los que se enfocarán este año, entre ellos, la certificación de los laboratorios criminalísticos y reducir la tasa de homicidios en menos de 35 muertes por cada 100,000 habitantes.



En 2018 se trabajó para atacar las estructuras criminales, mediante lo cual se afectó a un 71% de esas organizaciones con 455 bandas desarticuladas y 1,636 delincuentes puestos a las órdenes de los tribunales. En 2019, la meta es continuar desarticulando las estructuras y montar una fuerza especializada para atacar a uno de los rubros más afectados por la delincuencia: el transporte.



“Con las nuevas capacidades adquiridas se ha incidido mucho en la baja de homicidios y esperamos en 2019 alcanzar una reducción de 35 por cada 100,000 habitantes. Se ha hecho un gran trabajo para darle tranquilidad a la población, pero tenemos que seguir perfeccionando nuestras actuaciones y eso implica también mejorar la investigación”, expresó Julián Pacheco, ministro de Seguridad.



La resolución de casos en menor tiempo se ha alcanzado, porque ahora se cuenta con laboratorios criminalísticos, mismos que tienen como meta certificarse para este año, como parte de las mejoras que se plantean.



Análisis



El 2018, pese a la reducción de homicidios que a nivel de país se generó, llamó la atención que en departamentos como Copán, Olancho y Colón, las cifras de homicidios se dispararon, comparadas con 2017, esto hace que se analice lo ocurrido en cada uno de estos departamentos.



“Esas cifras son analizadas para determinar el porqué ocurrieron esos incidentes y por qué el alza. No podemos negar que delincuentes, como también el crimen organizado, llegan a zonas rurales y esto eleva los índices, además, hay un alto porcentaje de homicidios que se dan por problemas de convivencia y es donde va el acompañamiento. Pero estos casos son analizados para replantear estrategias”, explicó Jaír Meza, vocero de la Policía Nacional.



Solo en Olancho se reportaron 70 muertes más en comparación con 2017, y por eso los cuerpos especializados trabajan en el análisis de lo ocurrido en materia de homicidios en esos tres departamentos, para ello diseñan un reenfoque en el plan de prevención del delito y violencia social.



La meta para 2019 es contar con 19,264 policías, de los cuales 205 atenderán las necesidades por cada 100 mil habitantes.



No escapa también el seguimiento que se dará a las estructuras por los cultivos de marihuana y el trasiego de drogas en el país. “Se observa que quieren volver a reactivar el trasiego de drogas, y como hay más control, entonces ya no pasa en las cantidades como sucedía hace cinco o seis años y en eso seguiremos trabajando”, aseguró Pacheco.



Nueva fuerza



El 2019 marcará el arranque también de una fuerza especializada que entrará en acción para atender exclusivamente la problemática del transporte, uno de los rubros más golpeados en 2018.



“Se prepara un cuerpo especializado que atenderá la problemática que se genera en el rubro del transporte, donde se atacará directamente el tema de asaltos, ataques a unidades a través de una inteligencia que estará identificando acciones, personas y zonas que puedan ser blanco de pandilleros o grupos criminales. Es parte de los replanteamientos que se tienen en el combate al delito”, explicó Meza. Ese cuerpo especializado se espera entre en operaciones en el primer semestre de 2019.



Infraestructura



En el plan trazado para este año, también la Secretaría de Seguridad considera la construcción de siete grandes obras para complementar las tareas operacionales que tienen definidas.



Para ello, con fondos de la tasa de seguridad, el 28 de enero se espera la finalización del nuevo edificio policial en Gracias, Lempira, cuyo costo fue de 106 millones de lempiras.



Mientras para el 13 de febrero de 2019 se espera terminar el moderno edificio policial en Catacamas, Olancho y el 19 de junio se inaugurará la nueva sede policial en Puerto Lempira, Gracias a Dios.



Pero otra de las obras que entrará en operaciones es el edificio que albergará las oficinas del registro balístico en Santa Rosa de Copán, que atenderá a la población de la zona occidental, lo que evitará que los ciudadanos de la región se desplacen a Tegucigalpa y San Pedro Sula.



La mejora es continua y dar las condiciones para los policías es parte de la estrategia en la institución policial, dijo.