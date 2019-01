Burócratas, a negociar reajuste salarial de L4,000 con el Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.



Los empleados públicos que habían amenazado con paralizar hoy sus labores suspendieron por el momento las asambleas informativas que tenían previstas.



Esto se debe a un preacuerdo al que llegaron ayer en una reunión entre los representantes de sindicatos y centrales obreras con el titular de la Secretaría del Trabajo, Carlos Madero.



Los trabajadores han venido solicitando un reajuste salarial de 4,000 lempiras mensuales. En el caso de los empleados del sector Salud, además del reajuste solicitan beneficios colaterales que incluyen diferentes bonos.



Son alrededor de 25,000 empleados que se verían favorecidos con el reajuste.



Las partes en conflicto se reunirán de nuevo el próximo martes con la titular de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, para llegar a un acuerdo definitivo.



Los empleados decidieron esperar una resolución final para tomar acciones de presión, que sería la suspensión de labores a nivel nacional a partir del miércoles, en caso de no llegar a un acuerdo.



“Vamos a negociar una propuesta de reajuste salarial que planteamos a mediados de 2018 y que el Gobierno a través de tácticas dilatorias no se ha sentado a negociar”, señaló Miguel ángel Mejía, presidente del Sitramedhys.



Agregó que en dos años consecutivos no obtuvieron ningún reajuste salarial. “Para el día martes se pacta la reunión para la propuesta salarial, cuáles serán los términos de negociación y cuál va a ser el porcentaje”, indicó el presidente del Sindicato del Hospital San Felipe, Elvin Canales.



El sector obrero negocia por otra parte con empresarios y Gobierno un aumento al salario mínimo.