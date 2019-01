Las reformas electorales en Honduras podrían ser aprobadas antes del 25 de enero

Tegucigalpa, Honduras.



Las reformas electorales para que los próximos comicios generales de Honduras previstos para noviembre de 2021 sean los más "transparentes de la historia" del país, podrían ser aprobadas antes del 25 de enero, informó hoy el presidente del Parlamento, Mauricio Oliva.



Según indicó Oliva a periodistas, ahora mismo hay suficientes elementos para "las reformas que el pueblo demanda".



Agregó que para lograr las reformas políticas todos los partidos representados en el Parlamento, ocho, deben hacer un sacrificio en alguna medida anteponiendo intereses personales o de grupos.



De esa forma se podrá "crear, reformar o derogar las leyes electorales que el pueblo demanda", enfatizó Oliva, del gobernante Partido Nacional.



Oliva recordó que de no ser aprobadas las reformas electorales en la presente legislatura, que concluirá el 25 de enero, no entrarían en las elecciones de 2021.



Subrayó que con las reformas electorales se evitaría que haya una nueva crisis política después de los próximos comicios.



El titular del poder legislativo hondureño hizo un llamamiento a todas las bancadas de los partidos a que "antepongan cualquier interés mezquino y se legisle pensando en el interés del pueblo hondureño".



"El país no puede seguir en crisis políticas, porque eso no deja nada bueno", agregó.



Oliva recordó que el Parlamento cuenta con un documento elaborado por consultores enviados en 2018 por la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de reformas electorales.



Señaló además que temas como la reglamentación de la reelección presidencial, la segunda vuelta electoral, la consulta popular y la elección de diputados por distritos, podrían ser aprobados mediante las reformas electorales.



Honduras vive una crisis política y social derivada del presunto fraude que, según un sector de la oposición, hubo en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, cuando fue reelegido el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández.



En un intento por superar la crisis, entre marzo y diciembre de 2018, se celebró un proceso de diálogo que al final no logró acuerdos, entre otros puntos, como la reelección presidencial y una amnistía a favor de personas detenidas durante manifestaciones violentas que se registraron después de los comicios de 2017.



El proceso fue acompañado por las Naciones Unidas y España a través de su embajador en Tegucigalpa, Guillermo Kirkpatrick.



Mientras Oliva habla de una eventual aprobación de reformas electorales, el coordinador del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, se ha dedicado en las últimas semanas a juramentar "comandos insurreccionales" a nivel nacional para sacar del poder a Hernández.



Hernández fue reelegido pese a que la Constitución no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad, aunque un fallo del poder judicial de 2015 dejó abierta esa posibilidad.