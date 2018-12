Hasta las 2:00 pm estarán abiertas agencias bancarias

San Pedro Sula, Honduras

A partir de las 12:00 del mediodía de hoy, la mayoría de las empresas privadas y públicas que brindan servicios a la población cerrarán sus puertas debido a las festividades de fin de año.

Tome nota Los supermercados estarán abiertos hoy de 7:00 am a 8:00 pm y el 1 de enero de 10:00 am a 6:00 pm.

Los sampedranos que deseen realizar transacciones bancarias en agencias normales tendrán hasta las 12:00 del mediodía, ya que la mayoría de las entidades abrirán hasta el 2 de enero, anunciaron sus representantes.

Las agencias de Banco del País estarán disponibles de 9:00 am a 12:00 pm, pero las sucursales que están en los centro comerciales permanecerán abiertas de 10:00 am hasta las 2:00 pm. Por su parte, la agencia del supermercado La Antorcha, abrirá a las 9:00 am y cerrará a las 3:00 pm. Los bancos de Las Palmas y la Central de Abastos de 10:00 am a 3:00 pm. En lo que respecta a los autobancos de la 105 Brigada, Monumento a la Madre y la Tara, funcionarán de 10:00 am a 2:00 pm, solo el autobanco que está en la salida a La Lima estará abierto de 9:00 am a 2:00 pm.

Banco Credomatic informó que sus agencias normales, estarán abiertas hasta las 12:00 meridiano, los autobancos hasta las 2:00 pm y sus agencias digitales hasta las 6:00 pm.

Las agencias de Ficohsa , Atlántida, Los Trabajadores y Davivienda anunciaron que sus agencias normales estarán disponibles hasta las 12:00 pm y sus autobancos hasta las 2:00 pm.

Todas las agencias estarán cerradas el 1 de enero, a excepción de Banco Azteca que tendrá horarios normales el 31 y 1 de enero.

En materia de salud, las consultas externas del Mario Rivas y el IHSS estarán cerradas el 31 de diciembre y el 1 de enero. Solo las emergencias estarán habilitadas 24 horas.

Por su parte, las autoridades del Registro Nacional de las Personas anunciaron que la institución permanecerá cerrada a partir del 31 y retornará la atención hasta el 2 de enero.

Amnistía. En lo que respecta a entidades del Gobierno, la mayoría permanecerán cerradas, a excepción de algunos departamentos de la Municipalidad que anunciaron que tendrán horarios normales de 8:00 am a 5:00 pm. El propósito del horario es para que los sampedranos que tengan más tiempo aprovechen la amnistía tributaria.

Por su parte, Aguas de San Pedro anunció en sus redes sociales que los horarios de atención en la agencia principal que está en la 3 avenida, 20 y 27 calle del barrio Las Palmas estará abierta de 8:00 am a 12:00 meridiano, así mismo las sucursales que están en La Plaza Cristal del barrio Guamilito, y Cofradía.

Solo la sucursal en Mega Mall tendrá un horario de 9:00 am a 1:00 pm. Por cualquier emergencia ASP anuncia a la población que pueden llamar al 2561- 9999.

La Empresa Energía Honduras anunció que todas sus agencias estarán cerradas el 31 y 1 de enero y solo quedará habilitado el número de emergencia: 118 por cualquier emergencia que ocurra en los días de asueto.