"Íbamos a pasar fin de año juntos": hija de Edwin Pavón

San Pedro Sula, Honduras.

Varios familiares del exentrenador de fútbol y exdiputado hondureño Edwin Pavón, expresaron su pesar tras su muerte este viernes en un hospital de La Lima, zona norte de Honduras.

Coraima Pavón, hija menor del exentrenador, dijo que la última vez que habló con su padre fue el pasado jueves cuando le manifestó que iban a pasar las fiestas de fin de año juntos.

También reveló que hace unas tres semanas, Pavón llegó a su casa con ciertos problemas de salud pero que le dijo que no se preocupara, que era normal.

"El llegó hace más de tres semanas a mi casa, el se miraba mal... se tocaba el pecho y tenía respiración más lenta pero me dijo que era normal", relató la muchacha.

Agregó que el exentrenador se había desvanecido en las gradas de un estadio de fútbol cuando lo visitaba junto a su hijo mayor.

Por su parte, la exesposa de Pavón, Yajaira Talbott, dijo que él siempre les decía que estaba bien.

"Él padecía de azúcar, él sentía malestares, yo le decía que fuera al médico a él no le gustaba andar en clínicas y no quiso ir porque él era necio, él no hacía caso", contó entre lágrimas Talbott.

Reacciones

La muerte de Edwin Pavón ha conmocionado a muchos sectores de la sociedad hondureña que lamentan el deceso del exentrenador de fútbol y exdiputado hondureño.

"Edwin era una gran persona, un gran deportista, una persona honesta, honorable... un hombre que en un segundo tiempo podía cambiar la estructura de un equipo al haber analizado un primer tiempo, eso no es cualquier entrenador el que lo hace", dijo Fuad Abulfele, dirigente del Real España.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dedicó un tweet lamentando el fallecimiento del exdiputado.

"Enorme pesar por la muerte del exdiputado de la UD y mi particular amigo, Edwin Pavón. Como parlamentario se destacó por sus aportes a diferentes leyes aprobadas en el pasado, y como amigo siempre tuvo el consejo preciso que llevaba a la reflexión. Mi sentido pésame a su familia", escribió Oliva.

Arnold Cruz, exjugador del Olimpia y de la selección nacional de Honduras, recordó al entrenador y dijo que era uno de los estrategas más importantes del país.

"Me recuerdo que él estaba en el Broncos de Choluteca y para mi es uno de los pocos entrenadores hondureños que tiene una personalidad, y cuando él llega nos impuso su gran idea de fútbol porque no es fácil llegar de un equipo pequeño a uno grande", relató Cruz.