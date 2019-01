Sectores de San Pedro Sula y Tegucigalpa estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula y Tegucigalpa para mañana viernes.



San Pedro Sula.- 10:00 pm hasta el sábado 29 a las 2:00 am

Col. San José V

Col. Montefresco (este)

Col. Jerusalén

Col. Villa Ernestina (sur)

Col. Guillén

Res. Villa Olímpica

Col. Perfecto Vásquez

Col. Brisas del Merendón (Brisas del Campo)

Col. Miguel Ángel Pavón

Corporación Flores

Hondutel

La Puerta

Infop

Inmsa

Tabacalera Hondureña

Estadio Olímpico

Proteínas

Jopafer

Edificio Corte Suprema de Justicia



Distrito Central, F.M.-8:00 am a 11:00 am

Col. 19 de Septiembre

Col. San Francisco

Bo. La Soledad

Col. Venezuela

Santa Eduviges

Col. 21 de Febrero

Col. San Buena Ventura

Los Laureles

Col. Israel Sur

Nueva Providecia

Bo. El Edén

El Retiro

Col. Flor del Campo # 2



Distrito Central, F.M.-1:00 pm a 4:00 pm

Sector # 3 de Villanueva, Tegucigalpa



Distrito Central, F.M.-1:00 pm a 1:30 pm y 3:30 pm a 4:00 pm

Col. Paz García

Col. Gloria a Dios

Col. Villa Nueva

Parte de la colonia Los Pinos

Aldea Villa Vieja

Motel Luxor

Monte Fresco

Carretera a Danlí hasta el kilómetro 9

Col. Jesús de la Buena Esperanza

Col. Mirador de Oriente

Res. Villa del Campo

Pinares de Oriente

Desvío a Tatumbla y zonas aledañas





Distrito Central, F.M.-1:00 pm a 4:00 pm

Col. Sempe

Col. La Sosa

Altos de La Sosa

La Travesía

Col. La Trinidad

Col. Estados Unidos

Aldea Agua Blanca

Col. Santa Isabel

Col. La Esperanza

Parte de colonia San Miguel y zonas aledañas