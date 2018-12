La OEA propone limitar afiliación política para consejeros de un CNE

Tegucigalpa, Honduras.



La Organización de Estados Americanos recomendó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sea sustituido por un Consejo Nacional de Elecciones (CNE) que esté dirigido por cinco consejeros que no deben ser dirigentes de partidos políticos o no hayan estado en ese tipo de puestos cinco años antes de su elección.



La recomendación está planteada en el informe final de propuestas de reformas electorales que la OEA entregó al Congreso Nacional el 11 de diciembre.



El TSE actualmente es coordinado por tres magistrados titulares y un suplente. Este órgano es el encargado de rectorar los procesos de elección de autoridades en el Congreso, alcaldías y el presidente de la república.



Durante años, esta entidad ha sido cuestionada porque que sus autoridades han obedecido a intereses partidarios.



Magistrados del TSE han sido dirigentes políticos que luego ocupan elevados cargos en el Poder Ejecutivo.



El CNE, según la propuesta de la OEA, debe estar integrado por cinco consejeros, electos por mayoría calificada de los dos tercios de votos de la totalidad de miembros del Congreso Nacional por un período de seis años, pudiendo ser reelegidos.



Para ser consejero del CNE se requiere: ser hondureño por nacimiento, mayor de 25 años, poseer título universitario, de reconocida honorabilidad e idoneidad y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.



Y no podrían ser consejeros quienes tengan vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el presidente de la república, los ministros, los diputados y los dirigentes nacionales o departamentales de los partidos políticos, dice el informe.



En algunos casos, los magistrados del TSE no han tenido puestos en instituciones políticas cuando son electos, pero sí han tenido cargos con anterioridad, lo que demuestra su vínculo partidista.



Pare evitar este tipo de situaciones, la OEA propone que un candidato a consejero del CNE no haya sido, en los cinco años precedentes, dirigentes de nivel nacional, departamental o municipal de los partidos; no hayan ocupado funciones de confianza o cargos de responsabilidad política en el gobierno nacional o local; y no hayan sido candidatos a cargos de elección popular.



En el documento también se propone que el Consejo Nacional de Elecciones solo tenga facultades de administrar elecciones y que lo relacionado con reclamos lo ventile un Tribunal de Justicia Electoral.



El Congreso prevé aprobar reformas electorales antes de que termine la actual legislatura, el 26 de enero de 2019. Una de estas reformas es la regulación de la reelección.



Más de veinte reuniones con actores políticos y sociales tuvieron los representantes de la OEA durante su primera visita, regresando a Washington este 31 de octubre. La delegación retornó a la nación el 12 de noviembre para continuar su labor de asesoría; sin embargo su trabajo fue más discreto en comparación con la anterior estancia.