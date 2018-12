Minosa cierra operaciones en Copán

Santa Rosa de Copán.



Ejecutivos de la empresa Minerales de Occidente, en La Unión, Copán, confirmaron el cierre temporal de sus operaciones y suspendió a más de 1,200 empleados directos.



La compañía minera informó a autoridades gubernamentales que el cierre temporal obedece a las pérdidas económicas reportadas por las interrupciones de personas de la comunidad que se oponen a los trabajos de la empresa.



Minerales de Occidente cerró operaciones, y, aunque no informaron sobre cuánto tiempo, aseguran que la legislación hondureña permite un cierre de hasta cuatro años.



Sofía Aguilar, apoderada legal de Minerales de Occidente, dijo que la determinación de cierre es indefinida, por “falta de una garantía de operar en un ambiente de legalidad. Durante los últimos meses hemos tenido un sinnúmero de interrupciones e invasiones a propiedad privada sin consecuencias legales en contra de las personas que cometen estos ilícitos”.



La abogada indicó que la empresa ya notificó al Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) sobre la suspensión de la actividad minera, “mientras no tengamos acceso a justicia y seguridad jurídica. Esto se mantiene de forma indefinida”.



Desde el 10 de diciembre, Minerales de Occidente suspendió por 120 días a más de 1,200 empleados, directos, entre temporales y permanentes, y también suspendió los pagos a colaterales, es decir, que ya no se está aportando con el pago de médicos, maestros, ambulancias, entre otro personal que forma parte de las proyecciones sociales de la compañía.



“Tenemos de cinco mil empleados directos e indirectos afectados”, informó la apoderada legal. Aguilar dijo que aunque la compañía ha interpuesto cerca de 25 denuncias por delitos, como destrucción de bienes, agresiones físicas e invasión de la propiedad privada, en contra de personas que han interrumpido la actividad de la mina, pero no hay respuesta del Ministerio Público.



“Vamos a esperar, la mina puede estar cuatro años suspendida y en mantenimiento, seguimos con suspensiones de empleados y quedarnos con un mínimo. Tenemos esperanza y esperamos volver a la actividad minera antes que se cumplan estos días. Esta situación repercute en la zona, al igual que impuestos a nivel nacional que la mina paga”, reiteró.