“A Honduras y Costa Rica huyen de represión en Nicaragua”

Tegucigalpa.



Graco Pérez, experto en política internacional, ha llegado a la conclusión de que el Triángulo del Norte perdió la oportunidad y la credibilidad frente al Gobierno de Estados Unidos por no haber creado condiciones sociales para frenar la migración. Honduras, Guatemala y El Salvador, según Pérez, por no cumplir los compromisos pactados en el Plan Alianza para la Prosperidad, despedirán 2018 con México de interlocutor ante Washington.



¿Cuál es el efecto que tendrá la nueva medida migratoria de “detener y devolver” (a México) en sustitución “detener y liberar” (dentro de Estados Unidos)?



El Gobierno de EUA está aplicando una ley que ya existía. Lo que ha hecho es llegar a un acuerdo con México y su nuevo presidente López Obrador para que las personas inicien trámites de refugio y califiquen a un asilo desde el territorio mexicano. Con esto lo que buscan es desmotivar a las personas que deseen entrar a EUA. De este modo, los migrantes pierden oportunidades, pues no es lo mismo estar adentro, en calidad de refugiado, que estar afuera para que lo acepten como refugiado.



¿Cuál será el futuro de las caravanas con esta nueva medida?



Si la situación no cambia en nuestros países, difícilmente se va a detener el flujo migratorio. Tiene que haber más oportunidades en los países del Triángulo del Norte. Debe haber mayor seguridad. La violencia es una de las principales causales por las cuales las personas se van. Puede existir algún interés de los migrantes de encontrar una oportunidad en México porque les pueden dar una visa temporal, una visa provisional de trabajo; pero hay que ser conscientes, la mayoría de personas que emprenden la ruta van con el deseo de llegar a EUA y no a México.



¿La caravana masiva de 2018 es un fenómeno eventual o es un fenómeno que se repetirá?



Esta caravana es un parteaguas. Marcó un cambio en la forma de emigrar. Muchas de estas personas se sumaron a las caravanas para evitar pagar un traficante de personas hasta la frontera de EUA. Con la caravana viajaron de una forma segura y con eso lograron tener recursos para pagar en la frontera sur de EUA. Vemos que en Tijuana se dieron algunos hechos contra los migrantes (como la xenofobia) que desbordaron la situación. Los ánimos se exacerbaron, hubo una reacción de los mexicanos y el fenómeno se hizo más visible. En realidad, ya ocurrían estas cosas, pero estaban invisibles para la población. Recordemos que del país salen diariamente entre 200 y 300 personas, lo que pasa es que cuando salen individualmente el problema es imperceptible; pero cuando viajan en masa, el problema se ve como realmente es.



López Obrador es, a diferencia de los anteriores, condescendiente con los emigrantes, ¿cree que mantendrá esta postura durante seis años?



Esta es una nueva política del Gobierno mexicano. Va a trascender mientras se encuentre en el poder el presidente López Obrador. Él tiene esa nueva actitud ante la política exterior de EUA y frente a la política que tenía Peña Nieta; pero es necesario que los países del Triángulo del Norte diseñen una política exterior hacia los migrantes. Aquí en Honduras prácticamente no tenemos una política exterior, menos una política migratoria. Esta es una política de EUA y México. Hay algo muy interesante: México es el país interlocutor entre EUA y los países del Triángulo del Norte porque estos países perdieron la oportunidad. Antes, estos países trataban de manera directa con EUA ahora está México en medio.



¿Por qué los países perdieron la oportunidad y México es interlocutor?



Porque EUA les dio recursos económicos a los países del Triángulo del Norte por medio del Plan Alianza para la Prosperidad y estos no dieron los resultados esperados. Y la muestra es que no hubo más desembolsos. La percepción que EUA tiene es que estos países no están haciendo lo que les corresponde hacer. Toman algunas medidas aparentes y no atacan el problema.



EUA le ha pedido al Triángulo del Norte que combata la corrupción; sin embargo, Guatemala les retiró las acreditaciones a los investigadores de la Cicig, ¿qué impacto tendrá esa acción?



Esto puede poner en entredicho la cooperación y los desembolsos. EUA es uno de los cooperantes de Guatemala. Los países desembolsan el dinero en la medida que un país cumple los indicadores, uno de ellos es la lucha contra la corrupción.



¿La inestabilidad social de Nicaragua afectará en 2019 a los países vecinos?



En Nicaragua hay una represión que no está trascendiendo mucho. Hay una fuerte represión. Observadores internacionales dicen que en Nicaragua han cometido delitos de lesa humanidad, y eso le complica la situación al Gobierno de Ortega. Los países del Triángulo del Norte no han querido manifestarse, pero en Honduras habrá repercusiones. Honduras y Costa Rica son los destinos que tienen las personas que están huyendo de la represión de ese país.



¿Por qué EUA no ha actuado a pesar de que hay una migración masiva de Venezuela superior a la de Centroamérica?



La política del presidente Obama era de no intervenir y tener buenas relaciones con los países del continente. Esto permitió que la crisis en Venezuela se agudizara. El Gobierno de Trump se encuentra con una situación más complicada porque el Gobierno de Maduro tiene el apoyo de China y Rusia. Esos dos elementos impiden que EUA intervenga directamente.