“Mi padre nos deja un legado de sabiduría y paciencia”: hijo de Rosuco

Tegucigalpa, Honduras.



“Se va tranquilo y sereno”, dijo entre lágrimas una de las ahijadas del expresidente Roberto Suazo Córdova que viajó desde San Pedro Sula a La Paz para decirle adiós por última vez.



Su familia, entre hijos, como José Julián Suazo, agradeció el cariño de todos los paceños y de Honduras en general. “Mi padre nos deja un legado de sabiduría, de paciencia y comprensión. Gracias a todo el pueblo paceño y es un hasta pronto”, aseguró Julián Suazo. Confesó que “el primer legado es que aparte de padre lo traté y nos tratamos como amigos, mi consejero”.

Roberto Micheletti y su esposa Siomara asistieron a la vela.

Su hijo dice que “el 90 por ciento de los que están aquí en el sepelio es gente de los pueblos que ha venido, gente humilde, sin distingos de colores políticos, religiosos, deportivos; aquí está todo el pueblo que él siempre quiso”.



Al momento del sepelio, ayer cerca de las 6:00 pm en el cementerio general de La Paz, Julián se paró frente al atrio, las lágrimas inundaron sus ojos y expresó: “No tengo palabras”. El dolor por la pérdida de su padre lo embargó y se retiró para dejar que el cuerpo de su querido Rosuco fuera depositado en la fosa, donde ya descansa.

El pueblo liberal lloró su partida.

Para Xiomara Suazo Estrada (de 69 años), la hija mayor del ex-Presidente, los recuerdos de un padre abnegado todavía viven en el corazón. Ella viajó desde Guatemala a pasar los últimos días al lado de su padre y cuando regresaba a su país le dieron la mala noticia del fallecimiento de su progenitor.



“Lo que más recuerdo es que él me enseñó a manejar bicicleta, eso no se olvida, y escogí estudiar Medicina porque se me quedó grabado un día que él llegó y le dije: Mire, papá, présteme ese libro, estaba chiquita y empecé a ver y miré una uña encarnada y ahí se me quedó grabado y por eso estudié Medicina”.

Muchos paceños le dieron el último adiós.

Honores



El sábado, el día de la muerte del exmandatario liberal, el Poder Ejecutivo liderado por el presidente Hernández, le rindió un homenaje en el salón Morazán de Casa Presidencial, en el bulevar Juan Pablo II, y fue acompañado por los expresidentes Carlos Flores Facussé y Ricardo Maduro.



En el Congreso Nacional, los 128 diputados propietarios fueron convocados por la junta directiva para rendirle tributo debido a que también fue un reconocido legislador. El titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, junto a los jefes de bancada del Partido Liberal, Elvin Santos, y Carlos Zelaya, de Libertad y Refundación (Libre), resaltaron la vida y obra, al igual que la trayectoria del exgobernante.

Rosuco arrodillado ante Juan Pablo II.

Las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) también honraron la memoria de quien fue uno de sus principales dirigentes y que siempre estuvo al frente de su partido en las buenas y las malas.



Democracia



La vida política de Roberto Suazo Córdova como primer mandatario democrático después de un extenso período de regímenes militares quedó marcada por sus discursos coloquiales y los hechos que se registraron en aquellos años. Suazo Córdova tuvo que cumplir compromisos con el Gobierno de Estados Unidos, lidiar en el marco de la Guerra Fría y tratar de contener la influencia que las Fuerzas Armadas aún mantenían sobre el Gobierno.

Con Ronald Ronald Reagan.

El Gobierno de Rosuco contó con ayuda norteamericana, pero no logró revertir la mala situación económica del país debido al gasto de los militares. Aún así, marcó un antes y un después en la historia de Honduras al liderar los cambios políticos y constitucionales que se mantienen vivos hasta estos días. Va a ser recordado como un hombre honesto, campechano, dado a su pueblo, como el doctor de todos, como uno de los más connotados liberales que ha tenido Honduras.