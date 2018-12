El IP entrega placas a motos importadas y de agencia

San Pedro Sula, Honduras.



El Instituto de la Propiedad (IP) ya está entregando las nuevas placas a los conductores que importan sus motos y a los que las adquieren en las agencias.



Es decir, que aquellos motoristas que circulan con permiso provisional continúan a la espera de poder reclamar la nueva identificación vehicular.



El número de motociclistas con permiso provisional es mucho mayor que los conductores de carros, debido a que a diario cientos de personas adquieren el vehículo de dos ruedas por sus facilidades de pago. En el país hay más de 113,000 propietarios de motos que circulan con permiso provisional, y de esa cifra más de 10,000 son de San Pedro Sula.



El IP está entregando las nuevas placas a los dueños de carros con permiso provisional y cuya placa asignada finaliza en 4 y 5. No está entregando placas a los motociclistas con permiso provisional.



Únicamente a los que importan sus motos, ya que la oficina en la aduana les asigna las placas inmediatamente que estas ingresan al país y a las agencias de motos para que sus clientes las adquieran con la identificación vehicular incluida.



Calixto Pineda, portavoz del IP en San Pedro Sula, informó que operan con unas siete agencias de motos a las que les han entregado más de siete mil nuevas placas.



Aparte de las que la oficina de la aduana ha asignado a las motos importadas.



Pineda explicó que aún no saben cuándo se comenzará a entregar las placas a los que circulan con permiso provisional. El reemplazo de las placas viejas por las nuevas a los dueños de carros comenzará en marzo y se realizará como hasta ahora, de acuerdo con calendario.



El parque vehicular registrado en San Pedro Sula es de más de 280,000 automotores.



Son más de 211,000 carros y cerca de 70,000 motos.



Pineda detalló que en lo que va de este mes han entregado más de 4,500 placas de carros con terminación 4 y 5 y también incluye a aquellos usuarios con otras terminaciones que antes no fueron a reclamar sus placas.



El lote correspondiente para este mes es de más de cinco mil placas. Las iniciales de placas de carros en San Pedro son HAJ y HAB en el caso de motos comienza con B. La numeración va desde 0 hasta 99.



Desde que comenzaron la entrega en octubre, hasta la fecha han entregado más de 25,000 placas en San Pedro Sula. “Considero que está bien que aún no entreguen las placas de motos, porque esto aquí sería un caos, mucha gente y no hay suficiente personal”, opinó el usuario Fausto Sagastume.