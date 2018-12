Desconectar los aparatos eléctricos ahorra hasta un 10% de la factura

San Pedro Sula, Honduras.



La iluminación navideña no solamente incrementa el consumo de energía, sino que también acrecienta entre 20% y 30% los incidentes eléctricos.



Según la empresa Generac Ottomotores, estos incidentes son provocados, en la mayor parte de los casos, por cortos eléctricos asociados a las luces y adornos navideños.



Bulmaro Rojas, director general de la compañía, recuerda que en la época decembrina se incrementa el gasto de electricidad de hogares, comercios e inmuebles en general. Para ello, el especialista sugiere considerar los siguientes puntos para tener un ahorro en su recibo de luz y evitar sobrecargas en instalaciones eléctricas y accidentes por adornos navideños:



Mantenimiento



Limpiar periódicamente los filtros de los equipos acondicionadores de aire y vigilar el mantenimiento de los mismos. Eventualmente, las partículas de polvo y otras sustancias, como pólenes, se acumulan en dichos objetos para evitar que inunden el ambiente de la zona o habitación condicionada.



Por este motivo resulta muy conveniente limpiarlos periódicamente (al menos dos veces al año).



Desconectar aparatos



No dejar los artefactos del hogar conectados en estado suspendido, ya que así también consumen electricidad de forma innecesaria.



Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la electricidad derrochada por mantener los aparatos eléctricos en modo de espera o stand by (con el indicador luminoso encendido) supone entre 5% y un 10% del total de consumo total de energía en el hogar.



Un enchufe en mal estado puede ser fuente de siniestros en el hogar y ocasionar elevados costes en reparaciones.



Una reparación oportuna ayuda a prevenir accidentes y gastos innecesarios.



Eficientes



Al momento de adquirir, tener en cuenta el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, refrigeradores y lavadoras.



La eficiencia energética son todas esas acciones que se toman para ahorrar energía sin descuidar el confort de las personas ni sus necesidades.



Dentro de las prácticas de eficiencia energética se desprende el uso adecuado de los equipos que consumen energía, este hábito produce ahorros energéticos y por ende económicos.



Por ejemplo, el aire acondicionado y ventiladores representan en el sector comercio y servicio un 48% del consumo.



Recursos. Aprovechar la luz solar para iluminar ambientes sin necesidad de encender luces en simultáneo.



Por el otro lado, si el árbol tiene suficientes luces, se puede apagar la luz de la habitación. Si por la noche nadie está en la sala, es mejor apagarlo.



Consumo. Utilizar lámparas de bajo consumo (led) en adornos y como fuente de iluminación en áreas comunes o de tránsito.



Este tipo de bombillas consumen hasta un 90% menos con respecto a las incandescentes que son las menos eficientes.



Programación. Usar tomacorrientes programables para reducir consumos ociosos de electricidad (luces y adornos encendidos a solas).



Guardar luces navideñas. Las luces navideñas son una inversión que podemos utilizar varios años, pero es importante tener cuidado dónde y cómo las guardamos para evitar su deterioro.