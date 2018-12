Abuso, desorden y descuido en calles del centro de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



En temporada normal el caos en el centro es evidente, pero hace una semana la situación empeoró, dejando en evidencia el desinterés del departamento de Abastos y Mercados de la Municipalidad.



La tercera avenida está llena de puestos de venta, la segunda calle desde la 3 calle hasta una cuadra abajo de la línea está casi intransitable.



En las narices de las autoridades y los encargados de abastos y mercados, así como los de permisos de construcción, algunos locatarios están construyendo puestos de venta en las aceras y casi en medio de la calle.



“Mire, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, y en esta temporada navideña es cuando más vendemos, por eso nos colocamos en estos lugares”, dice el vendedor Álvaro Méndez.



Al ser consultados si sacaron permiso para ampliar sus negocios, los vendedores se llaman al silencio, pero algunos dijeron que no era necesario.



Entretanto, en el departamento de Abastos y Mercados nadie da razón de nada. LA PRENSA buscó al encargado y no estaba en su oficina.



Claudia Pineda, presidenta del Sindicato Nacional del Comercio del Sector Informal (Sincocih), explica que ellos como dirigentes pueden dar cuentas de sus afiliados; pero no desconoció que existan abusos porque la cantidad de puestos se ha duplicado.



“Mire, nosotros vemos que en las calles hay hasta vendedores extranjeros y nadie hace nada, así que de nada sirve, y por eso estamos como estamos”, dice Pineda.



Desorden



Los peatones ya no tienen aceras para caminar en el centro y los conductores se quedaron sin calles y sin parqueos porque están llenos de galeras, puestos de cartón y de plástico.



Lo que más preocupa a los comerciantes que tienen sus negocios en el centro, que pagan impuestos y que son objeto de competencia desleal de parte de los vendedores, es que en caso de desatarse un incendio o un problema en el centro ni siquiera los carros de Bomberos pueden ingresar.



Los hidrantes están cubiertos y no se puede llegar hasta ellos, y los policías municipales que son los encargados de velar por el orden únicamente se pasean entre los puestos de ventas.



“Nosotros estamos esperando que pase esta temporada y tomaremos la decisión de cerrar el negocio porque los clientes ya no pueden llegar hasta los puestos, las entradas están cerradas por vendedores que se han colocado en la puerta y lo más lamentable es que nadie pone orden”, dice Alba Meléndez, propietaria de una cafetería en el centro. “La Municipalidad tiene un gran reto, y es ordenar el centro, pero mientras eso pasa es necesario que pongan un alto a esa cantidad de vendedores que se tomaron calles y avenidas que habían sido recuperadas en otras administraciones”, dijo German Pérez, de la Comisión de Transparencia en la Municipalidad.